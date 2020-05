La coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano de Martino, negli ultimi giorni, è nell’occhio del ciclone. Sono tante, infatti le voci su un presunto allontanamento tra i due genitori del piccolo Santiago, a causa di una serie di incomprensioni generatesi nell’ultimo periodo. ‘Complici due fattori importanti, e cioè la quarantena, che ha esasperato ogni minima divergenza, e il lavoro di Stefano che lo ha portato a Napoli, la coppia si è allontanata’. Così ha iniziato il suo articolo Chi, il settimanale diretto dal conduttore Alfonso Signorini. Che ci sia veramente una nuova crisi tra due dei personaggi più discussi nel mondo della televisione italiana?

Belen e Stefano di nuovo in crisi per Iannone?

Dopo che il ballerino e Belen si erano riuniti, dopo vari anni di separazione, i fan erano tornati a sperare. Addirittura c’era già chi ipotizzava che potesse essere in arrivo un fratellino per Santiago. La nuova fase di questa storia d’amore, però, pare essere giunta al suo epilogo. Stando a quanto ha riportato il magazine diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip, in onda con una nuova edizione il prossimo settembre, sarebbe stata la lontananza a far crollare questo amore. ‘Belen è a Milano con il figlio e i genitori. Stefano è a Napoli dove sta per girare le nuove puntate di Made in Sud’. Con molta probabilità ciò che avrebbe fatto traboccare il vaso, sarebbe stato un incontro tra Belen e il suo ex fidanzato, il motociclista Andrea Iannone.

Ricordiamo che Iannone, dopo la storia con la showgirl argentina, è stato fidanzato con Giulia De Lellis, la famosa influencer tornata da poco con il suo storico compagno Andrea Damante. ‘Belen la sera è a cena con il fratello, Jeremias, e alcuni amici da "Scarpetta". Verso mezzanotte arriva Andrea Iannone.

Il giovane Iannone ha voluto rivedere la sua ex fiamma, non si sa ancora se per cercare di recuperare il rapporto perso a causa di un riavvicinamento della Rodriguez con il marito Stefano de Martino, o se per semplice amicizia.

Belen ha incontrato il pilota a Milano

In molti si sono chiesti che significato avesse questo incontro tra i due ex fidanzati.

Il settimanale Chi ha poi precisato che il pilota era a cena in un altro ristorante della città lombarda. Solo dopo che ha saputo in quale locale fosse Belen, ha deciso di tornare a casa, cambiarsi e andare da lei. Un segnale che dovrebbe far riflettere, come hanno avuto modo di notare gran parte dei fan, è l’assenza di foto insieme di Belen e Stefano. Ricordiamo che i due ci avevano abituati a lunghe dediche sui social e foto romantiche. Cose, queste, che mancano da molto tempo. C’è da dire che ancora nessuno dei due ha confermato o smentito le notizie che stanno circolando sul web, quindi non sappiamo se sono attendibili o meno.