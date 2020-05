Elisa Isoardi tra ironia e diplomazia quando si parla della Lega dell'ex compagno Matteo Salvini. Intervenuta come ospite al programma radiofonico "Un giorno da pecora", la conduttrice è stata sollecitata sull'argomento da Giorgio Lauro. Questi le ha chiesto un parere sugli ultimi sondaggi politici che vedono il Carroccio in calo di consensi rispetto a qualche mese fa.

La padrona di casa de "La Prova del Cuoco" si è dapprima detta incredula e poi dispiaciuta. Incalzata dal presentatore sui motivi che avrebbero causato una certa disaffezione dell'elettorato verso la Lega, la Isoardi ha risposto con ironia, prendendo spunto dal nuovo look di Salvini: "Saranno gli occhiali, non ne ho idea".

A questo punto però ha fatto subito marcia indietro, chiedendo gentilmente di non essere coinvolta in questo genere di discussioni.

A proposito di una battuta sarcastica del governatore della Campania Vincenzo De Luca, il quale ha definito gli occhiali di Salvini "color pannolino di bimbo", l'ex fidanzata del leader leghista ha provato a giustificarlo dicendo innanzitutto che se li indossa è perché ormai "non è proprio giovanissimo". Subito dopo ha sottolineato che la montatura dell'ex ministro dell'Interno non è affatto brutta, è di una tonalità tartaruga, in piena linea con la moda di questo periodo.

Quindi Elisa Isoardi ha chiarito che la sua è stata una risposta all'insegna della diplomazia, proprio come si fa solitamente in politica.

Lauro le ha chiesto se in passato ha mai ricevuto una proposta per candidarsi alle elezioni, ma la conduttrice piemontese ha preferito ritornare nel suo ambito, dicendo che in realtà in questo momento deve cercare di candidarsi per i prossimi palinsesti televisivi invernali, poiché: "Non so se sarò di nuovo a La Prova del Cuoco".

Elisa Isoardi: 'Sono felice ma non innamorata'

Geppi Cucciari, l'altra conduttrice di "Un giorno da pecora;, a differenza del collega Lauro ha provato a sapere qualcosa in più della vita privata di Elisa Isoardi. Quest'ultima ha spiegato che attualmente è una donna felice ma non innamorata. A suo parere, infatti, felicità e amore non vanno sempre di pari passo, anzi, in talune circostanze: "Sono inversamente proporzionali".

La Cucciari però ha ribattuto che non sempre è così: infatti, se si prova un sentimento per la persona giusta, allora a questo punto si è anche felici.

Anche se in questo momento è single, la Isoardi può comunque contare su un nutrito stuolo di ammiratori. La presentatrice Rai ha spiegato che, nel momento in cui è stato nuovamente possibile farlo, le sono stati spediti diversi omaggi floreali. Ha parlato di almeno trecento mazzi di fiori ricevuti da corteggiatori differenti corredati da altrettanti bigliettini di cui, però, non ricorda i contenuti perché li ha persi tutti.