La dama di Uomini e Donne Trono over, Gemma Galgani, ha rilasciato una recente intervista dove ha parlato di estetica e del suo aspetto fisico, ammettendo di aver corretto gli incisivi per un problema ortodontico.

Gemma non dimostra certo i suoi 70 anni. Secondo alcuni, però, l’aspetto fisico della Galgani sarebbe dovuto anche a qualche ritocchino estetico; tra le prime a dubitare di ciò è stata l’opinionista del dating show, Tina Cipollari.

Gemma Galgani rivela di aver avuto un problema

Rispondendo alle domande del settimanale di Gossip e tv DiPiù, la protagonista del parterre femminile di Uomini e donne ha precisato, ancora una volta, che le accuse fatte contro di lei in ordine ad interventi estetici, per apparire sempre giovane e bella, sono assolutamente prive di fondamento.

La torinese ha deciso di fare quindi delle doverose precisazioni, dicendo che l’unico intervento fatto è stato per migliorare la dentatura. Una cosa fatta peraltro pubblicamente, durante il popolare programma in quota Mediaset Selfie - condotto da Simona Ventura - e con lo scopo di risolvere un problema che la angustiava da tempo.

Sono ormai 10 anni che la dama torinese siede nel parterre femminile di Uomini e Donne Trono Over, dove si è potuto assistere anche al cambiamento che la torinese ha avuto nel corso degli anni.

Ciò che in tanti si domandano e come mai Gemma non dimostri i suoi 70 anni, da qui l’idea che si sono fatti in molti dell’ipotetico ricorso alla chirurgia estetica. Accusa che Gemma rigetta nel modo più assoluto.

A chi le ha chiesto se non ha mai fatto neanche una punturina sugli zigomi o per eliminare le rughe sotto gli occhi, la dama ha replicato dicendo di riuscire a mantenersi in forma da sola.

La Galgani ha però fatto un'ammissione, cioè quella di essere andata dal dentista per migliorare gli incisivi, ma non per fini estetici, piuttosto per rispondere ad una precisa problematica di natura ortodontica.

La dama del trono over ha aggiunto inoltre che per quanto attiene alle altre parti del suo corpo non ha rifatto nulla. Gemma è una persona che è molto attenta al benessere fisico, perché lei tiene molto al suo aspetto.

Gemma Galgani divisa tra Sirius e Cuore di Poeta

Mentre imperversano sul web le nuove accuse mosse dall'ex corteggiatore della Galgani Fabrizio Cilli contro la trasmissione e Maria De Filippi, la dama torinese sembra combattuta tra i suoi nuovi due corteggiatori, il 26enne Nicola Vivarelli e il più attempato Cuore di Poeta.

Nel corso dell'ultima intervista a DiPiù, Gemma è tornata a parlare di amore, dicendo: "Io sogno ancora il principe azzurro" per poi aggiungere di voler concludere il programma con una persona al suo fianco. La voglia di innamorarsi certo non le manca.