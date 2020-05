È stato Justin Bruening il protagonista assoluto dell'ultima video intervista realizzata dal sito web TvInsider. Attualmente impegnato sul set di Sweet Magnolias, dove interpreta Cal Maddox, l'attore ha offerto una panoramica sulla sua carriera concentrandosi sulla faticosa esperienza vissuta sul set di Grey's Anatomy.

L'attore di Matthew Taylor racconta la sua esperienza sul set di Grey's Anatomy

La prima apparizione di Justin Bruening tra le corsie del Grey Sloan Memorial risale al dodicesimo episodio della nona stagione, quando il paramedico Matthew Taylor ha conosciuto per la prima volta quella che sarebbe diventata la sua futura moglie: April Kepner.

Se il sogno dell'attore si è dunque realizzato nell'ormai lontano 2013, l'avventura di Bruening sul set di Grey's Anatomy è iniziata molti anni prima. Come svelato a TvInsider, l'attore ha infatti sostenuto un'innumerevole quantità di provini per aggiudicarsi un ruolo nel telefilm che ha conosciuto grazie alla moglie Alexa. Ecco, infatti, cosa ha dichiarato l'ex volto di Matthew Taylor a tal proposito: "Ricordo di aver visto il primo episodio di Grey's Anatomy grazie ad Alexa. All'inizio ero tipo: 'Perché lo stiamo guardando?' Ma già dall'episodio 2, ero entusiasta. Ho fatto 20 provini per 20 personaggi diversi per entrare nel cast. La direttrice del casting, Linda Lowry, mi ha detto che c'era un ruolo per cui la produttrice mi voleva, ma ha detto: 'Senti, se lo usi non puoi usarlo di nuovo, quindi forse sarebbe meglio conservarlo per qualcos'altro'.

Una scelta rivelatasi vincente e che ha permesso all'attore di aggiudicarsi un ruolo ricorrente nella nona, decima e quattordicesima stagione del Medical Drama targato Shonda Rhimes.

April e Matthew torneranno in Grey's Anatomy? Bruening: 'Fortunatamente non mi hanno ucciso'

L'avventura di Justin Bruening sul set di Grey's Anatomy, come ormai risaputo, si è conclusa con il ventiquattresimo episodio della quattordicesima stagione, quando Matthew - dopo mille peripezie - ha sposato April Kepner.

Un abbandono che, diversamente da quanto ipotizzato dall'attore, ha regalato il tanto agognato lieto fine. Un'esperienza che l'interprete ha così commentato: “Il mio personaggio non è morto. Non mi hanno ucciso. Tante volte ho chiesto: 'Muoio nel prossimo episodio, giusto?' Alla fine mi dissero: 'Perché pensi che ti uccideremo?' Risposi: 'Uccidete tutti!' Fortunatamente, non l'hanno fatto e ho avuto modo di recitare in quello spettacolo per molto tempo.

È stato uno dei ruoli più divertenti della mia carriera'.

Infine interrogato sulla possibilità di tornare nuovamente a vestire i panni del paramedico Matthew Taylor, l'attore non ha fornito una risposta certa, bensì ha concluso affermando: “Sono ancora un paramedico che lavora".