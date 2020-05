La cattedrale del mare, la Serie TV tratta dall'omonimo romanzo di Ildefonso Falcones e che sta riscontrando grande successo, torna su Canale 5 con il terzo appuntamento, martedì 2 giugno. La trama relativa a questa puntata rivela che Arnau continuerà la sua ascesa sociale e, dopo aver salvato due bambini da morte certa, avvierà una nuova attività grazie al padre dei due piccoli. Successivamente diventerà un eroe riconosciuto ovunque per aver aiutato il re di Castiglia a combattere la battaglia contro Aragona e sposerà la giovane Elionor.

Arnau si ammala di peste

La trama inerente la terza puntata de La cattedrale del mare in onda martedì 2 giugno su Canale 5, rivela che Arnau giungerà a Barcellona e salverà due bambini durante una rivolta scoppiata in città.

Nel frattempo, scoppia l'epidemia di peste ed il giovane si ammalerà rischiando di morire. Per fortuna verrà accolto nella casa del mercante ebreo Hasdai Crescas che poi si scoprirà essere il padre dei due piccoli salvati dal nostro protagonista. Arnau, grazie alle cure dei medici pagati da Hasdai, guarirà completamente e con l'aiuto del mercante avvierà un'attività che gli permetterà di diventare ricco. Poco dopo, padre Albert farà visita ad Arnau in compagnia di una ragazzina di nome Mar che ha perso tutta la sua famiglia a causa della peste e che rischia di finire in convento se nessuno dovesse prenderla con sé. Il giovane Estanyol insieme all'amico Guillem deciderà di accoglierla a braccia aperte.

Una volta diventata grande, Mar comincerà a rifiutare ogni pretendente e Guillem capirà che probabilmente è innamorata di qualcuno.

Il matrimonio con Elionor

Gli spoiler de La cattedrale del mare relativi alla puntata in onda il 2 giugno ci raccontano inoltre che Arnau sarà di grande aiuto al re di Castiglia nella sua guerra contro Aragona.

Il sovrano, dopo la dichiarazione di guerra, attaccherà Barcellona via mare. La città farà molta fatica a difendersi a causa del fatto che l'esercito si trova a Maiorca e la sconfitta ad un certo punto sembra inevitabile, ma l'intervento di Arnau cambierà le carte in tavola. Il giovane, infatti, riuscirà a salvare Barcellona dopo una lunga battaglia mettendosi al comando di una delle navi sulla spiaggia.

Il re riconoscente all'Estanyol, per ricompensarlo, gli offrirà in moglie la giovane Elionor. Arnau non ama la ragazza e pur non volendo convolare a nozze con lei, deciderà di farlo per non contraddire il sovrano. Il matrimonio tra i due si avvicina, ma Elionor è arrabbiata poiché il giovane non è caduto ai suoi piedi come altri uomini, inizierà dunque ad essere molto ossessiva con Arnau: nuovi problemi in arrivo.