Dopo il successo delle tre precedenti stagioni, dal 15 maggio è disponibile su Netflix e TimVision il quarto capitolo di Skam Italia, la serie diretta da Ludovico Bessegatto e prodotta dalla Cross Productions.

Stavolta lo sguardo della webserie che interseca come in un puzzle la vita di un gruppo di adolescenti con i problemi che - giorno dopo giorno - saranno costretti ad affrontare. Essa si soffermerà sul personaggio forse più misterioso, quello di cui si conosce ben poco se non la sua provenienza e la sua religione: Sana Allagui.

La terza stagione si era conclusa, infatti, proprio con un'inquadratura sugli occhi della ragazza musulmana, rivelando in qualche modo agli spettatori quale sarebbe stata la prossima storia da raccontare.

Skam 4: anticipazioni sulla stagione dedicata a Sana

Per la prima volta, Skam apre le porte a ciò che la televisione italiana non aveva mai raccontato e descritto: la vita della comunità musulmana di Roma.

Sana, infatti, la protagonista della quarta stagione (interpretata da Beatrice Bruschi) è una ragazza italiana di seconda generazione ed è musulmana. Conduce una vita normale, quasi uguale a quella dei suoi coetanei. A differenza loro, però, Sana deve fare i conti con chi, vedendola indossare un velo, storce il naso o con chi la giudica solo per il suo credo.

Non soltanto il tema dell'accettazione, ma anche e soprattutto la necessità di trovare il giusto equilibrio fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, tra la fede e i reali sentimenti.

Nelle scorse stagioni Sana aveva più volte difeso prontamente la sua comunità e i suoi valori, la propria libertà nell'indossare o meno l'hijab. Stavolta, però, tutta la sua determinazione e la sua sicurezza sembrano crollare dopo un incontro inaspettato, quello con Malik (Mehdi Meskar), il migliore amico di suo fratello Rami (Ibrahim Keshl).

In una vita già scritta, in cui niente sembra poter essere modificato, Sana dovrà tentare di capire come gestire il suo rapporto con i ragazzi, con l'amore, con tutto ciò che lei ancora non ha esplorato.

Non è solo una serie per adolescenti

Skam non è soltanto una serie per gli adolescenti, è un viaggio di introspezione e di scoperta di temi comuni ma che, in questo caso, sono narrati da chi li vive in prima persona.

Nella prima stagione è stata raccontata la storia di Eva, il suo amore per Giovanni e il bisogno di fare pace con sé stessa e con un'amica che aveva ferito. La palla era passata poi a Martino e alla presa di coscienza della sua omosessualità. Infine c'era stata Eleonora, la ragazza che era riuscita a conquistare il cuore di Edoardo Incanti nonostante la sua estrema paura di amare e di fidarsi dell'altro.

Skam non tratta mai questi temi con banalità, anzi. Cerca di proporli in maniera nuova, inedita, con la freschezza che i giovani possono amare, ma che può far riflettere anche gli adulti, così presi nelle loro vite frenetiche.

Per prepararsi alla quarta stagione dal tema così delicato, e per farlo nella maniera più sincera e più vicina possibile alla realtà, il regista e sceneggiatore Ludovico Bessegato si è affidato alle parole e all'esperienza di Sumaya Abdel Qader, scrittrice, sociologa ed esponente della comunità femminile musulmana italiana.

Il cast di Skam Italia e gli episodi della quarta stagione

Nonostante il focus su un personaggio ben preciso, anche la quarta stagione vedrà la presenza dei suoi membri storici:

Ludovica Martino (Eva)

Ludovico Tersigni (Giovanni)

Federico Cesari (Martino)

Benedetta Gargari (Eleonora)

Greta Ragusa (Silvia)

Martina Lelio (Federica)

Giancarlo Commare (Edoardo)

Il quarto capitolo di Skam Italia vede l'ingresso di nuovi personaggi che sono inevitabilmente legati al mondo e alla vita di Sana. Tra questi Malik (Mehdi Meshkar), Rami (Ibrahim Keshk) e Carlotta (Alice Luvisoni). I nuovi episodi sono disponibili a partire dal 15 maggio su Netflix e Tim Vision. Ecco i titoli delle dieci puntate: