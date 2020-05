Ieri notte, dopo due settimane di pausa, è andato in onda il quattordicesimo episodio della terza stagione di Station 19. La puntata, intitolata "The Ghosts That Haunt Me", ha portato in scena l'attesissimo confronto tra Ben Warren e Robert Sullivan. Il marito di Miranda Bailey, dopo aver appreso la verità da Emmett Dixon, ha costretto il suo capo battaglione a sottoporsi a delle analisi per scoprire se stesse ancora abusando di antidolorifici. A quel punto, il marito di Andy Herrera non ha potuto far altro che acconsentire alle richieste del suo sottoposto e ha svelato i motivi che lo hanno portato a compiere gli sconsiderati gesti incriminati.

Spoiler Station 19: Dixon decide di insabbiare i reati di Robert Sullivan

Dopo aver rivelato a Ben di soffrire di un dolore cronico alla gamba e di doversi sottoporre ad un rischioso intervento, Robert ha quindi effettuato le analisi confermando, così, di non abusare più di antidolorifici. Un risultato che non ha convinto Warren a mollare la presa. Più che determinato a scoprire la verità, il chirurgo - dopo aver accusato il suo superiore di aver causato la morte di Pruitt Herrera - ha intimato a Sullivan di confessare quanto accaduto, lasciando così a Dixon l'ultima decisione sul prosieguo della sua carriera.

Con le spalle al muro, il capo battaglione si è quindi recato nell'ufficio del suo comandante confessando i reati commessi. A quel punto, però, Dixon ha stupito i suoi sottoposti rivelando di voler insabbiare l'accaduto. Una mossa messa in atto solo per tenere in pugno Robert.

Andy Herrera confessa a Jack Gibson di aver sposato Robert Sullivan

L'altra storyline affrontata nel corso del quattordicesimo episodio di Station 19 si è concentrata sul ritorno a lavoro di Andy Herrera.

Il tenente, dopo il lutto per la morte del padre, ha preso parte ad un rischioso intervento accanto a Jack Gibson ed è stata questa l'occasione per la donna di rivelare al suo ex fidanzato il matrimonio con Robert Sullivan. Una notizia che ha totalmente sconvolto il ragazzo, sempre più convinto che Andy abbia ceduto alla richiesta del suo collega solo per la profonda sofferenza causata dalla perdita di Ryan e Pruitt.

Poco più tardi, quando Gibson ha manifestato nuovamente i sintomi dello stress post traumatico, la Herrera ha quindi confermato i suoi sospetti. Un semplice espediente per calmare Jack in piena crisi. Ad operazione conclusa, il tenente ha infatti informato il ragazzo della sua decisione di comunicare a Maya Bishop quanto accaduto per permettergli di risolvere i suoi evidenti problemi ed ha ammesso di amare veramente Robert. A fine episodio, Ben ha quindi informato Miranda Bailey (guest star da Grey's Anatomy) della sua decisione di portare alla luce le malefatte di Dixon per onorare la memoria di Pruitt, mentre Sullivan ha comunicato ad Andy di aver reso noto il loro matrimonio ai superiori.

La puntata si è quindi conclusa con l'annuncio che il funerale del capitano Herrera sarebbe stato celebrato con tutte le onorificenze del caso.