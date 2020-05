Lo scorso 20 maggio in Spagna è andata in onda l'ultima puntata de Il Segreto che, dopo ben nove anni e dodici stagioni, ha chiuso definitivamente i battenti. Nel finale verrà svelato il mistero sul ritorno di Emilia a Puente Viejo. La donna infatti confesserà di essere malata terminale e di aver lasciato Cuba per passare i suoi ultimi giorni di vita a Puente Viejo. Triste epilogo anche per Raimundo e donna Francisca i quali perderanno la vita per mano di don Filiberto.

Il segreto, finale di stagione: un male incurabile lascerà pochi giorni di vita ad Emilia

C'era grande attesa in Spagna per la messa a in onda della puntata finale de Il segreto andata in onda solo pochi giorni fa.

Dalle anticipazioni si viene a sapere che non verrà svelato il mistero sulla morte di Pepa come molti auspicavano. Al contrario invece, si verrà a sapere la reale motivazione del ritorno in paese di Emilia Ulloa. Da un dialogo con Marcela, i telespettatori capiranno che la donna starà per morire a causa di un male incurabile. Per non creare inutili sofferenze ad Alfonso e ai figli Maria e Natalia, avrà quindi deciso di lasciare Cuba per passare gli ultimi giorni accanto al padre Raimundo.

Morti e distruzione nell'ultima puntata andata in onda in Spagna

Proprio Raimundo insieme a donna Francisca, sarà tra i protagonisti del finale di stagione de Il segreto. Da quanto emerge infatti, l'ultimo episodio trasmesso da Antena3, sarà stato particolarmente drammatico.

Oltre a scoprire il mistero che ha riportato Emilia a Puente Viejo, i telespettatori vedranno Marta e Adolfo fuggire insieme dal paese, mentre Rosa verrà rinchiusa in sanatorio dopo aver cercato di uccidere la sorella Carolina. Donna Francisca intanto, sarà a capo della setta degli arcangeli e si farà un nemico assai pericoloso, don Filiberto.

Proprio il parroco provocherà una forte esplosione che distruggerà Puente Viejo e ucciderà gran parte dei suoi abitanti.

Il segreto, spoiler finale di stagione Spagna: Donna Francisca e Raimundo muoiono

Da quanto si apprende, il padre di Emilia morirà sul colpo, mentre donna Francisca riuscirà a sopravvivere solo per qualche minuto in più.

In questo breve lasso di tempo, la Montenegro si renderà conto di aver perso l'uomo che ha sempre amato. Lo spirito dei due innamorati continuerà ad occupare la Villa dove sono sempre stati felici. La voce narrante di donna Francisca guiderà poi i telespettatori de Il segreto nei ricordi. Verranno infatti mostrate le immagini dei personaggi più amati della soap tv iberica e che, in questi nove anni, hanno contribuito al grande successo, da Pepa a Tristan, a Bosco, passando poi per Juan, Soledad, Fernando, Maria e molti altri. Si chiude quindi con un tragico epilogo la dodicesima stagione de Il Segreto, finale che in Italia è previsto verso la fine del 2020.