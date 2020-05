L’ultimo appuntamento di Uomini e donne, andato in onda venerdì 22 maggio, ha dato luogo a un nuovo acceso scontro tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. Quest'ultimo ha tentato di gettare discredito e instillato dei dubbi sulla serietà della dama, rea di aver ricevuto dei regali costosi dal suo ex compagno mentre stava insieme con il cavaliere.

Il rapporto altalenante tra Enzo e Pamela è ormai arrivato al capolinea e non sembra che ci sia alcuna speranza per un ritorno di coppia. Dopo le accuse sui social, i due sono tornati in studio per gettarsi delle reciproche ombre.

I like di Enzo agli insulti a Pamela sui social

La lite tra Enzo e Pamela è passata nelle ultime settimane dagli studi televisivi ai social. La dama ha lamentato il fatto che Enzo avrebbe iniziato ad attaccarla, con il preciso intento d'infangare la sua persona.

Pamela Barretta ha fatto una rivelazione: pare che Enzo abbia messo dei like a insulti e offese che le sono stati fatti sul web. In merito a ciò ha dichiarato: "Finiamo in Tribunale. Ti butto l’acqua in faccia, pezzente. Sei vecchio".

Enzo ha attaccato Pamela per i regali ricevuti dall'ex

Il cavaliere campano ha ricordato che quando arrivò a Uomini e Donne alcuni erano diffidenti sul suo conto: infatti ritenevano che a Budapest avesse altre frequentazioni.

Enzo ha rinfacciato a Pamela che mentre lui l'ha fatta entrare nella sua vita e nel suo mondo, facendole conoscere anche i suoi affetti più cari, lei lo ha sempre tenuto a distanza facendolo, per esempio, dormire in albergo in occasione dei suoi soggiorni a Brindisi (la città di Pamela Barretta).

La dama ha rimandato al mittente le accuse, ammettendo che era Enzo a chiedere di stare in albergo per motivi di privacy, ma anche per la tranquillità del figlio di lei.

Non è finita qui, infatti Enzo ha gelato tutti con altre rivelazioni, affermando che Pamela ha accettato dei regali molto preziosi - scarpe griffate, gioielli e altro - dall’ex compagno mentre stava con Enzo.

Maria De Filippi al fianco di Pamela

A scendere in campo in aiuto della dama è stata invece Maria De Filippi, che ha capito per prima il tentativo del cavaliere di gettare delle ombre sulla serietà della Barretta.

La conduttrice ha commentato dicendo di non trovare nulla di strano se un ex compagno ha la possibilità di farle regali importanti. La pugliese è sembrata davvero molto infastidita dagli attacchi di Enzo, tanto da sbottare: "Mo’ butto l’acqua in faccia a sto pezzente". Parole che hanno dato la possibilità a Enzo di rimarcare la sua mancanza di rispetto. Capo ha poi inferto un altro colpo basso all'indirizzo della dama, rivelando che il figlio di Pamela chiamerebbe papà il suo ex partner e questo fatto gli ha sempre suscitato qualche dubbio.

Pamela ha controbattuto gli attacchi, rivelando come Enzo stia già flirtando con altre ragazze. A confermarlo alcuni messaggi che le sarebbero stati inviati da una ragazza che starebbe frequentando il cavaliere in questi giorni, a quanto pare molto più giovane della Barretta.

In studio è stata anche mostrata la chat di conversazione tra Pamela e la ragazza, nonostante Enzo abbia invocato la privacy, ma Maria De Filippi gli ha risposto: "No, perché la chat è di Pamela".