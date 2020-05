Dalle anticipazioni fornite da Witty tv, la puntata di Uomini e donne in onda il prossimo 19 maggio sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Dal breve filmato di anticipazione, infatti, pare che qualcosa si sia incrinato nel rapporto tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. La dama torinese continuerà a discutere animatamente con Valentina Autiero, la quale, come noto, ha manifestato interesse verso il 26enne ufficiale di marina, scatenando di contro la gelosia della Galgani. Sembra che l'accesa discussione porterà Valentina ad uscire momentaneamente dallo studio di Maria De Filippi. Stessa cosa farà anche Sirius, mentre Gemma sarà in lacrime, facendo supporre che la loro conoscenza potrebbe essere giunta al capolinea.

Aria di crisi anche per la coppia formata da Veronica e Giovanni.

Anticipazioni U&D del 19 maggio: scontro Gemma-Valentina per Sirius

Sarà una puntata scoppiettante quella di Uomini e donne che andrà in onda martedi 19 maggio su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45. Stando al breve rvm pubblicato da Witty tv, sembra che tra Gemma e il suo giovane corteggiatore Sirius vi sia aria di crisi. Le prime incomprensioni tra i due, sembrano essere nate a causa di Valentina Autiero, con la quale la Galgani avrà l'ennesimo scontro. Come noto, Valentina non ha nascosto il suo interesse nei confronti di Sirius, scatenando la gelosia di Gemma. L'acceso diverbio, che caratterizzerà anche il nuovo appuntamento di U&D, vedrà la Autiero molto provata, tanto da chiedere alla padrona di casa di poter uscire un attimo dallo studio.

U&D, spoiler: Nicola esce dallo studio, Gemma in lacrime

Al centro del contendere tra Gemma e Valentina, il 26enne Nicola Vivarelli, giunto da qualche settimana in trasmissione per conoscere la dama torinese. La notevole differenza di età tra i due, ha fatto storcere il naso a molti, che non credono al reale interesse di Sirius nei confronti di Gemma.

Nonostante sia sempre sotto accusa, il Vivarelli continua a sostenere la sua scelta, arrivando a rifiutare le avance di Valentina e che tanto fastidio danno a Gemma. Qualcosa di nuovo però succederà nella puntata del 19 maggio. Dal breve video di anticipazione infatti, il giovane corteggiatore viene inquadrato mentre lascia lo studio, subito dopo la Autiero, facendo pensare che il cavaliere stia raggiungendo proprio quest'ultima.

Gemma invece sarà in lacrime e questo farà supporre che vi sia la prima crisi tra Sirius (Nicola Vivarelli) e la Galgani.

U&D, anche tra Giovanni e Veronica c'è aria di crisi

In attesa di scoprire cosa sia realmente accaduto tra Gemma e Nicola Vivarelli, si verrà a sapere che anche tra Veronica e Giovanni le cose non stanno andando bene. Dalle parole di Maria De Filippi, si verrà a conoscenza del fatto che la dama non si è presentata all'appuntamento con Giovanni, fissato la mattina stessa della registrazione di U&D. Subito vi sarà l'attacco di Gianni Sperti, mentre Roberta Di Padua non perderà occasione per punzecchiare il cavaliere, dando vita ad un botta e risposta. Le anticipazioni, inoltre, svelano che Valentina, tornata in studio, si troverà di fronte ad Angelo, il quale avrà da ridire su alcuni messaggi misteriosi che la dama avrebbe scritto.