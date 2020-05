Continua l'appuntamento su Canale 5 con la soap soap Una vita, che andrà in onda come sempre la prossima settimana con nuovi episodi che si preannunciano ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate in programma da domenica 31 maggio a venerdì 5 giugno 2020 rivelano che Cinta conoscerà il suo nuovo corteggiatore, un giovane di nome Norberto. Tuttavia Emilio e Arantxa nutriranno alcuni sospetti sul nuovo arrivato. Ariza, invece, minaccerà Genoveva Salmeron e Samuel Alday. Infine, Lucia Alvarado confermerà a Telmo Martinez che Mateo è suo figlio.

Le anticipazioni di Una Vita fino al 5 giugno: Bellita presenta Norberto a Cinta

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate settimanali di Una Vita fino al 5 giugno rivelano che Servante utilizzerà ogni strumento per cercare di riparare la macchina da cucire di Carmen. Intanto, Genoveva e Samuel passeranno una serata all'opera, inconsapevoli che il misterioso Ariza li osserva da lontano. In seguito, Carmen riferirà alla Salmeron che in paese un uomo sta chiedendo di lei. Bellita presenterà a Cinta un nuovo spasimante. La ragazza proverà boicottare l'appuntamento, ma poi resterà molto affascinata dall'educazione di Norberto,che è figlio di un ambasciatore messicano. Emilio e Arantxa, invece, guarderanno con sospetto il ragazzo.

Nel frattempo, Ariza riuscirà a trovare Genoveva ad Acacias 38. Telmo ritornerà in paese e a questo punto, Lucia faticherà a nascondere la sua felicità per aver di nuovo accanto il suo ex fidanzato. Ciononostante, Martinez farà sapere all'Alvarado che ha fatto alcune indagini su di lei e che è sicuro di essere il papà del piccolo Matteo, infatti chiederà alla donna di dirgli tutta la verità.

Ariza minaccia Genoveva e Samuel

Ma i colpi di scena non sono finiti ancora qui, perché le trame delle puntate di Una Vita in programmazione da domenica 31 maggio 2020 rivelano che Cinta e Norberto decideranno di passare la serata a teatro. Tuttavia la ragazza a fine appuntamento sarà abbastanza turbata e schiaffeggerà il suo spasimante.

A tal proposito, José Miguel si accorgerà di cosa sta accadendo a sua figlia. La Salmeron cercherà di non far sapere a Samuel che Ariza è arrivato nel quartiere, ma il suo piano non andrà come aveva previsto. Intanto, Felipe si scontrerà con Ramon dopo aver scoperto che c'è lui dietro la nuova proposta lavorativa che ha ricevuto. Lucia, invece, confiderà a Telmo che Mateo è suo figlio e che Eduardo è da sempre a conoscenza di questa verità. Cinta racconterà ai suoi genitori che Norberto ha provato a farla ubriacare per approfittarsi di lei. Per finire, sempre gli spoiler di Una Vita fino al 5 giugno 2020 raccontano Genoveva e Samuel saranno minacciati da Ariza. Quest'ultimo infatti, pretenderà che i due coniugi Alday contattino il senatore Ojeda Tapia se non vogliono che faccia sapere a Cristobal Cabrera che adesso vivono a calle Acacias.