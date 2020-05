Le trame dei nuovi episodi di Una vita annunciano che accadranno molti colpi di scena nel corso delle puntate che verranno trasmesse dall'11 al 17 maggio 2020 su Canale 5 alle ore 14:10. Nel dettaglio, Felipe Alvarez Hermoso rimarrà coinvolto in un incidente. Eduardo Torralba, invece, minaccerà Lucia Alvarado. Quest'ultima, inoltre, negherà a Telmo Martinez che Mateo è suo figlio, mentre Ursula Diacenta chiederà all'ex prete di lasciare Acacias.

Una Vita anticipazioni dall'11 al 17 maggio: Lucia nega a Telmo che Mateo è suo figlio

Le anticipazioni della soap opera Una Vita, riguardanti le puntate in onda da lunedì 11 a domenica 17 maggio, rivelano Eduardo scoprirà che Telmo sta tentando in tutti i modi di parlare con Lucia, ragion per cui minaccerà l'ex prete con un avvertimento. Intanto, una missiva inviata da Genoveva Salmeron sembrerà accertare che adesso è sana e salva, tant'è che la donna ora potrà mirare a essere accettata dai compaesani del quartiere usando il suggerimento di Carmen per liberarsi di Susanna e Rosina.

In seguito, Liberto chiederà a sua zia di aggiustare le cose con Lolita, mentre Cinta Dominguez cercherà Fabiana e Marcelina per parlare con loro di flamenco. Martinez deciderà di recarsi a casa dell'Alvarado per chiedergli se Mateo è suo figlio, ma la donna negherà di averlo concepito con lui. In questa occasione, arriverà Torralba che incomincerà a dare di matto quando troverà sua moglie insieme all'ex prete.

Felipe ha un incidente, Lucia racconta la verità su Mateo a Ursula

Sempre dagli spoiler di Una Vita, si evince che Ramon chiederà a Carmen, di tenerlo al corrente sugli sviluppi della sua relazione con l'avvocato. Purtroppo, Felipe avrà un incidente all'interno della sua abitazione. Nel frattempo, Bellita inviterà le sue amiche a cas aperchè avrà paura di rimanere da sola se ci dovessero essere ancora i fantasmi.

Cinta rientrerà nel suo appartamento con un misterioso pacchetto, nel quale nasconderà uno scialle colorato. La notte stessa la ragazza cercherà di uscire di nascosto, tant'è che facendo rumore sveglierà i suoi genitori, i quali crederanno che si tratti ancora una volta di un fantasma. Genoveva avrà intenzione di preparare una festa dopo aver avuto finalmente il suo trionfo con le vicine, ma, come di consueto, Susana e Rosina metteranno i bastoni tra le ruote alla Salmeron. Infine, Lucia confesserà a Ursula la verità su Mateo.

Eduardo minaccia l'Alvarado, la Dicenta chiede a Martinez di lasciare il paese

Cinta riuscirà a fuggire di casa imbrogliando Arantxa, la quale scoprirà che la ragazza si vede segretamente con un uomo. Inoltre, le anticipazioni di Una Vita in onda fino al 17 maggio 2020 rivelano che la giovane Dominguez intercetterà e distruggerà una lettera del collegio per evitare che i suoi genitori scoprano cosa c'è scritto all'interno. Eduardo, invece, minaccerà Lucia affinché non incontri più Telmo, mentre Ramon chiederà a Emilio di non vendere più alcolici a Felipe. Liberto, invece, proverà a parlare con l'avvocato, ma quest'ultimo lo butterà fuori dalla sua abitazione.

Per finire, Ursula dirà a Martinez di non avvicinarsi a Mateo e di andarsene da calle Acacias per il bene di tutti.