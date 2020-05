Torna l'angolo dedicato alle puntate giornaliere de Il Paradiso delle signore. La Rai, al momento, sta mandando in onda le repliche degli episodi della quarta stagione, in quanto, a causa dell'attuale emergenza sanitaria, non è possibile disporre delle nuove puntate. La soap può essere seguita dal lunedì al venerdì, su Rai 1, alle 15.30 oppure tramite il sito web di RaiPlay.

Nell'episodio del 18 maggio, Nicoletta (Federica Girardello) verrà tormentata dai sensi di colpa per le sue bugie nei confronti di Cesare (Michele Cesari), Adelaide e Umberto decideranno di invitare a cena Flavia e Ludovica e Marcello (Pietro Masotti), a malincuore, si licenzierà dal proprio posto di lavoro.

Il Paradiso delle signore, trama del 18 maggio: Nicoletta pensa continuamente a Riccardo

Nella replica de Il Paradiso delle signore del 18 maggio, Nicoletta continuerà a essere tormentata dai sensi di colpa. La giovane, infatti, proverà un sentimento inarrestabile nei confronti di Riccardo, ma non potrà lasciarsi andare a causa della presenza di Cesare. Sarà perfettamente consapevole di aver sbagliato perché, adesso che è una donna sposata, non deve rendere conto solo a sé stessa, ma anche al marito.

Intanto Marcello ascolterà una conversazione tra Flavia e Ludovica dove le due parleranno male di Angela (Alessia Debandi). L'uomo non riuscirà a sopportare queste parole poco lusinghiere e, capendo di non poter più a lavorare in quell'ambiente, deciderà di licenziarsi.

Sarà una scelta molto difficile perché aveva davvero bisogno di quel lavoro.

Adelaide e Umberto vogliono impadronirsi del denaro di Flavia e Ludovica

Nell'episodio in replica de Il Paradiso delle Signore, in onda il 18 maggio, Gabriella (Ilaria Rossi) riuscirà finalmente a completare la nuova collezione di abiti per il Paradiso.

È stato un lavoro lungo ed estenuante, però, felice del risultato raggiunto, sarà pronta a presentare il suo operato a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni)

Nel frattempo, Adelaide (Vanessa Gravina) e Umberto (Roberto Farnesi) decideranno di portare avanti il loro piano per impadronirsi del patrimonio di Flavia (Magdalena Grochowska) e Ludovica (Giulia Arena).

Non sarà facile, dovranno cogliere l'occasione giusta per iniziare ad avvicinarsi a loro e organizzeranno un invito a cena per iniziare a tessere la loro tela.

Nicoletta sarà molto combattuta: da una parte vorrebbe essere fedele al marito, ma dall'altra non smetterà di raccontagli bugie su Riccardo.