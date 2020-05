La soap opera iberica Una vita appassiona da ormai molti anni i telespettatori italiani. Nelle puntate in onda a breve su Canale 5, Emilio Pasamar finirà ingiustamente dietro le sbarre dopo aver compiuto un gesto eroico. Il ragazzo, infatti, salverà Cinta Dominguez dalle esplicite avance di Victoriano, rifilandogli un sonoro pugno in volto.

Una Vita: Cinta è la Dama del Mistero

Le anticipazioni della soap, in onda prossimamente su Canale 5, svelano che Emilio si troverà nei guai dopo aver salvato Cinta. Il ragazzo, infatti, finirà in galera per un breve periodo. Tutto inizierà quando Bellita e Jose Miguel scopriranno che la loro figlia si esibisce in un locale di cabaret con lo pseudonimo de La Dama del Mistero.

La Del Campo e il marito, a questo punto, proibiranno alla giovane Dominguez di continuare la sua carriera nel mondo dello spettacolo. La ragazza acconsentirà a malincuore e i genitori, per l'ultima volta, le consentiranno di esibirsi al Cafetin del Duende di Hipolito. Al termine dell'esibizione degli agenti irromperanno nel locale per porre in arresto il proprietario e i dipendenti. Anche la figlia di Bellita verrà arrestata con l'accusa di aver prodotto delle banconote false. Fortunatamente il padre Jose Miguel si metterà in contatto con una sua vecchia conoscenza, un certo Victoriano, che riuscirà a farla scagionare in breve tempo.

Emilio inizia a sospettare di Victoriano

Dagli spoiler di Una vita si evince che Emilio inizierà ad avere dei sospetti sull'identità del vero produttore di banconote false.

Il figlio di Felicia, infatti, sarà convinto che in realtà dietro a tutto ciò ci sia lo zampino di Victoriano e non di Hipolito. Per questo motivo il giovane cercherà di mettere sull'avviso Cinta, che nel frattempo ha scelto Victoriano come suo agente personale. La Dominguez continuerà a fare di testa sua, tanto da trascorrere la serata con Victoriano in un locale della città che vorrebbe proporle un ingaggio.

Peccato che il tutto si rivelerà una trappola. Il fantomatico agente, infatti, comincerà ad assumere un atteggiamento piuttosto viscido quando la ragazza entrerà nell'automobile.

Il Pasamar salva la Dominguez dall'agente

Ovviamente la Dominguez cercherà di divincolarsi dalla morsa di Victoriano, senza però trovare una via di uscita.

In questo frangente l'uomo arriverà a chiederle un bacio prima di fare il loro ingresso nel locale. Fortunatamente Emilio sferrerà un pugno sul volto dell'agente, impedendogli di mettere la macchina in moto. L'amico di Jose Miguel, a questo punto, chiamerà la Guardia Civile per far arrestare il Pasamar. Cinta racconterà ai genitori la reale versione dei fatti, salvando il figlio di Felicia da un'ingiusta detenzione.