Il gran finale di Vivi e Lascia vivere andrà in onda il 28 maggio, in prima serata su Rai 1. La fiction con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini ha riscosso un enorme successo di pubblico e molti telespettatori sono curiosi di sapere come andranno a finire le storie dei protagonisti. Secondo le anticipazioni della sesta e ultima puntata, tutta la famiglia sarà in ansia per Giovanni, dopo che il ragazzo è stato investito. Anche Toni sarà preoccupato e farà di tutto per vedere il ragazzo, nonostante il rischio che venga scoperto. Nel frattempo l'attività di Laura sarà compromessa da un ricatto e la donna si mostrerà molto fragile in questa situazione.

Infine, Renato deciderà di ripartire.

Per le anticipazioni del 28 maggio, a Vivi e lascia vivere l'attività di Laura rischia grosso

Le anticipazioni di Vivi e lascia vivere raccontano che durante l'ultima puntata in onda il 28 maggio, Giovanni si troverà in ospedale dopo essere stato investito. Tutta la famiglia sarà in ansia per la sua salute e anche Toni sarà molto preoccupato. L'uomo si troverà nel suo nascondiglio a causa dell'accusa di omicidio, ma il suo legame con Giovanni lo spingerà a rischiare tutto pur di riuscire a vederlo. Toni e il ragazzo, infatti, sono come padre e figlio. Più tardi, Renato deciderà di ripartire, lasciando la sua famiglia per dedicarsi alla seconda vita che si era creato a Tenerife: annunciare la sua decisione alle figlie dopo il ricongiungimento, per lui non sarà affatto facile.

Per Laura arriveranno ancora ostacoli sul suo cammino: la donna, infatti, verrà ricattata da un uomo misterioso.

Laura temerà per la vita dei suoi cari

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Vivi e lascia vivere rivelano che l'attività avviata da Laura con tanto entusiasmo rischierà di chiudere a causa delle forti difficoltà e l'unica cosa che resterà da fare sarà cedere tutto.

Le donne, però, non vorrebbero rinunciare a quella che è stata la loro rinascita: quel lavoro, infatti, ha rappresentato per ognuna di loro una nuova opportunità di rimettersi in gioco. A differenza delle sue colleghe, però, Laura questa volta si mostrerà debole, sorprendendo con il suo comportamento arrendevole.

In realtà, la Ruggero, essendo sotto ricatto temerà per la sua vita e quella dei suoi familiari e deciderà di scendere a compromessi pur di tutelare la salute di tutti. Le anticipazioni della puntata finale di Vivi e Lascia Vivere promettono colpi di scena e un finale che lascerà i telespettatori a bocca aperta.

Visto l'enorme successo riscosso dalla fiction diretta da Pappi Corsicato, è molto probabile che il progetto continui con una seconda stagione. Per l'ultimo appuntamento di quest'anno, la data fissata è il 28 maggio su Rai 1, a partire dalle 21:25.