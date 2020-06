La Politica fa irruzione nel corso della trasmissione Mediaset Amici Speciali. Il programma condotto da Maria De Filippi ha avuto, infatti, due momenti in cui più che di temi strettamente legati allo spettacolo si è arrivati a fare riferimento ad argomenti e personaggi che riguardano altri ambiti. È successo quando J-Ax ha voluto lanciare un appello nei confronti del governo presieduto da Giuseppe Conte affinché ci sia maggiore sensibilità nei confronti dei lavoratori dello spettacolo in una fase particolarmente difficile sotto il profilo economico. Poi, nel corso del programma, Maria De Filippi ha avuto modo di leggere un messaggio del premier arrivato a titolo di ringraziamento per lo sforzo benefico profuso dai protagonisti della trasmissione ai fini della beneficenza.

J-Ax chiede sostegno al governo Conte per la musica

Da parte di J-Ax è arrivato un messaggio abbastanza chiaro nei confronti di chi oggi governa il Paese. È stato lui stesso a rivelare di volersi fare portavoce di un appello nei confronti di quanti gravitano attorno all'ambiente della musica e dello spettacolo e non hanno certo contratti milionari. Il riferimento va, ad esempio, a tecnici o a operai che sono impiegati in aziende che si occupano di organizzare concerti che, ad oggi, sono vietati dalle norme anti-assembramento. Persone che non possono contare con accordi su multinazionali che difficilmente pagheranno dazio all'attuale difficile situazione economica. L'ex cantante degli Articolo 31 ha sottolineato come il problema non lo riguardi da vicino, ma nel suo ambiente ci sono persone che non possono permettersi il privilegio di aspettare un anno senza lavorare.

"Si tratta - ha detto - di salvare un settore che è fatto da etichette indipendenti, da manovalanza che non vedono un euro da mesi e chissà per quanto non ne vedranno". "Smettiamola - ha evidenziato - di dire che va tutto bene. Ci vuole rispetto e ci vuole sostegno da parte del governo".

Il premier scrive ad Amici Speciali

Un appello rivolto, evidentemente, anche alla presidenza del Consiglio. Proprio Giuseppe Conte, nel prosieguo della trasmissione, ha avuto modo di inviare un messaggio al programma. Un atto finalizzato a manifestare i suoi ringraziamenti nei confronti del programma e di coloro i quali vi hanno partecipato a vario titolo.

Per la produzione, ma anche le persone che "hanno messo il talento a loro disposizione" per raccogliere fondi a sostegno della Protezione Civile nella lotta all'emergenza coronavirus. La conduttrice della trasmissione ha avuto modo di ricambiare il pensiero, sottolineando il pensiero ricevuto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.