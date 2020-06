Tiziano Ferro non si ferma: nonostante il suo tour, che sarebbe dovuto partire sabato 30 maggio da Lignano Sabbiadoro, sia stato posticipato al prossimo anno, il cantautore ha comunque deciso di continuare la promozione del suo settimo album di inediti 'Accetto miracoli', con l'uscita del nuovo singolo 'Balla per me', in coppia con Jovanotti, in rotazione radiofonica da venerdì 5 giugno.

Tiziano Ferro sui social: 'Presto anche il video'

A dare l'annuncio ufficiale dell'uscita del nuovo singolo, è stato lo stesso Tiziano Ferro tramite i suoi profili social: il cantautore ha postato una foto, con una maglietta che ritrae Jovanotti, scrivendo: 'Nuovo singolo, in radio da venerdì 5 giugno', aggiungendo inoltre che anche il video sarà disponibile molto presto.

'Balla per me' è il quinto estratto dall'album di grande successo 'Accetto miracoli', uscito sul mercato discografico lo scorso 22 novembre 2019, e che per molto tempo si è mantenuto in vetta alle classifiche di vendita.

'Balla per me' destinata a diventare una vera e propria hit estiva

'Balla per me' è sicuramente una delle tracce più adatte all'estate del nuovo album del cantautore di Latina, destinata probabilmente a diventare un vero e proprio tormentone. La canzone è un duetto con Jovanotti, che Tiziano ama da sempre: 'Quando comprai il mio primo disco nel 1987, era proprio quello di Jovanotti, e il mio sogno è sempre stato quello di cantare con lui', aveva dichiarato Tiziano Ferro.

Realizzato in pochissimo tempo, è un brano fresco, orecchiabile e scanzonato che trova il giusto spazio in un disco, come 'Accetto miracoli', pieno di chiaroscuri, di altalene emotive, di giorni grigi e dorati, un mix di sensazioni condite dalla voce, matura e sempre più avvolgente, di Tiziano Ferro.

Il tutto, condito con la preziosità della produzione di Timbaland.

Il tour rimandato all'estate 2021

Anche Tiziano Ferro si è dovuto arrendere all'emergenza coronavirus, rinunciando al suo tour, il terzo della sua carriera negli stadi, previsto per questo anno. Il divieto di assembramenti per evitare nuovi focolai di contagio, ha costretto il cantautore a posticipare i suoi concerti alla prossima estate 2021.

La tourneé sarebbe dovuta partire sabato 30 maggio dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, per toccare praticamente tutta Italia, cantando per tre volte a San Siro e per concludere con la doppietta dello Stadio Olimpico di Roma il 16 luglio. Tuttavia, Ticketone e lo stesso Tiziano Ferro, hanno fatto sapere che le città e gli stadi rimarranno gli stessi anche per il 2021, e ciò che cambieranno saranno solamente i giorni dei concerti.

Il nuovo calendario non è stato ancora ufficializzato, e i molti fan che avevano già acquistato i biglietti, sono in attesa di avere notizie per organizzarsi al meglio.