Dal lunedì al venerdì va in onda su Canale 5 la soap americana "Beautiful". Secondo le Anticipazioni Tv da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio, Flo confesserà a Thomas tutta la verità sulla piccola Beth. Xander e Zoe intanto continueranno a discutere e ad avere opinioni divergenti. Avant sarà sempre più convinto di denunciare quanto scoperto all'autorità giudiziaria, mentre la Buckingham farà presente che in questo modo lei, Flo e Reese rischieranno di finire in prigione.

Flo confessa a Thomas che Beth è in realtà Phoebe

Nella puntata di "Beautiful" che sarà trasmessa lunedì 29 giugno, l'intervento di Thomas sarà determinante, perché riuscirà ad allontanare Xander dallo studio di Carter.

In questo modo Hope e Liam riusciranno a completare tutte le pratiche di separazione. Thomas intanto costringerà Flo a raccontargli tutta la verità e la donna gli confesserà dello scambio di culle e che Beth è viva. Secondo le trame di martedì 30 giugno, Brooke ha cercato in ogni modo di convincere Hope a non divorziare, ma ogni suo tentativo si è rivelato nullo. Logan senior sarà sempre più convinta che la figlia sarà stata vittime delle manipolazioni di Thomas, ma ora non potrà fare altro che ascoltare le motivazioni alla base della sua scelta.

Zoe dice a Xander che lei, Reese e Flo rischiano di finire in prigione

Secondo le anticipazioni tv di mercoledì 1 luglio, Zoe tenterà di convincere Xander a mantenere il segreto sulla figlia di Hope.

Avant non vorrà in alcun modo essere complice di queste menzogne e sarà molto turbato. Il ragazzo non accetterà di vedere soffrire ancora Hope e sospetterà che questa vicenda creerà dei problemi a lui e a tutte le persone coinvolte. Nell'episodio di giovedì 2 luglio, Xander si vedrà opposto a Zoe, in quanto la ragazza sarà contraria sul fatto che la Logan sappia la verità su Beth.

Avant e Buckingham avranno una discussione, in cui la donna farà presente che se il segreto dello scambio di culle verrà fuori, lei, suo padre e Flo finiranno in prigione.

Flo non vuole più che Liam e Hope soffrano pensando a Beth

Nella puntata di venerdì 3 luglio, Thomas sarà venuto a conoscenza da Flo della manipolazione messa in atto con Reese Buckingham.

La ragazza cercherà in questo modo di porre fine alle sofferenze di Hope e non avrà più alcuna paura delle possibili conseguenze. Inizialmente, il Forrester si mostrerà molto restio a credere alle parole di Fulton, ma poi si infurierà quando comprenderà che Beth sarà in realtà sua nipote Phoebe. Thomas sembrerà convinto di voler fare giustizia, ma anche questa volta il ragazzo utilizzerà quanto scoperto a suo vantaggio. Per chi non potesse seguire gli episodi di "Beautiful" di questa settimana, sarà possibile rivederli su Mediaset Play.