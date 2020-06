Secondo le trame delle puntate già andate in onda negli Stati Uniti, diversi colpi di scena attendono i fan di Beautiful nel corso dei prossimi mesi: in particolare finalmente Hope e Liam riusciranno a ritrovare la loro piccola Beth. Un avvenimento che cambierà le carte in tavola e che vedrà smascherata non solo Flo, ma anche Thomas. Quest'ultimo verrà lasciato dalla Logan e il suo comportamento malsano gli farà perdere anche la custodia del figlio Douglas. Il bambino verrà preso in carico proprio da Hope, felice di potersi occuparsi del bambino insieme a Liam, con la quale si ricongiungerà.

Anticipazioni Beautiful: Thomas sposa Hope

Nei prossimi mesi, i fan di Beautiful assisteranno a clamorosi risvolti riguardanti Liam, Hope e Thomas. Infatti, Thomas inizialmente riuscirà a separare Liam e Hope e a sposare la Logan, facendo leva sul forte legame che la giovane nutre per il piccolo Douglas.

Stando alle anticipazioni provenienti dagli Usa infatti, il Forrester non si farà scrupoli ad usare il figlio per raggiungere i propri scopi. Però ben presto - proprio grazie ad una rivelazione di Douglas - Liam e Hope verranno a sapere che Beth è viva e non tarderanno ad andare a riprenderla.

Beautiful, anticipazioni Usa: Hope lascia Thomas, lui perde la custodia di Douglas

Dopo il ritrovamento di Beth, Hope scoprirà che Thomas era a conoscenza dello scambio di culle e, furiosa, lo lascerà.

Flo invece finirà in carcere, anche se vi rimarrà per poco tempo, dato che collaborerà con la polizia per far arrestare Reese. Uscita di prigione, per lei vi saranno momenti difficili, dato che Hope la ripudierà e non ne vorrà più sapere di lei.

Thomas invece, avrà un comportamento sempre più instabile, tanto da arrivare a perdere la custodia del figlio.

Sarà quindi Hope ad occuparsi di Douglas su richiesta del tribunale. La Logan diventerà pertanto a tutti gli effetti la madre adottiva del bambino.

Hope e Liam costruiscono una famiglia insieme a Douglas e Beth

Dalle anticipazioni americane, si viene a sapere che Hope sarà felicissima di essere la madre adottiva di Douglas, visto anche l'ottimo rapporto che il bambino ha con Liam.

La Logan infatti, dopo aver ritrovato Beth, si sarà riavvicinata allo Spencer e con lui avrà realizzato il sogno di creare la famiglia tanto desiderata, di cui faranno parte anche Beth e Douglas.

Steffy invece sarà ancora single e si dividerà tra il lavoro e la figlia Kelly, mentre Thomas, nonostante sia ancora ossessionato da Hope, sembrerà avvicinarsi a Zoe. Questo però, stando agli spoiler americani, sarà solo l'ennesimo stratagemma di Thomas per tentare di riavere Hope.

Questo e molto altro nelle prossime puntate di Beautiful, la soap tv americana in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle ore 13:40. Nel frattempo su MediasetPlay è possibile rivedere le puntate italiane già andate in onda.