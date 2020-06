Belen Rodriguez è al centro dei Gossip da qualche settimana per via della crisi che sta attraversando con il compagno Stefano De Martino. La showgirl argentina ha rilasciato una intervista esclusiva a Chi, che sarà in edicola mercoledì 24 giugno. Il giornalista Gabriele Parpiglia, nella giornata del 23 giugno, ha anticipato attraverso il suo profilo Instagram parte delle dichiarazioni rilasciate dalla Rodriguez al quotidiano di Alfonso Signorini.

Belen prima di tutto è una mamma

Belen ha spiegato al giornalista il rapporto che ha con il suo bambino Santiago, nato dalla relazione con Stefano De Martino.

Per la conduttrice argentina il figlio è il vero amore della sua vita e, a detta della showgirl, è perfetto al punto da aver rappresentato quello che ha sempre sognato di avere nella vita. Nelle parole della presentatrice emerge un senso della famiglia forte, al punto da aver affermato: ''Magari se non fossi Belen avrei già̀ tre figli". Il lavoro della Rodriguez la porta spesso ad essere impegnata, ma nonostante l'aver solo un bambino si è detta felicissima così, spiegando che probabilmente le persone al giorno d'oggi fanno meno figli perché i rapporti durano meno a lungo e le persone sono concentrate su loro stesse.

Il rapporto con il figlio Santiago

Santiago rappresenta il punto fermo nella vita della presentatrice, che non riesce a definirsi una mamma modello, anzi, nel corso dell'intervista rilasciata a Chi ha spiegato di non essere una di quelle donne che si alzano all'alba per pianificare in dettaglio la giornata di suo figlio.

Belen ha raccontato un episodio accaduto qualche giorno prima, nel quale ha chiesto a Santiago se avesse potuto fare qualcosa per migliorare o cambiare e il bambino le ha risposto che le mamme perfette non esistono: ''Esistono le mamme reali e tu sei reale”. In queste settimane, la showgirl si è dedicata agli affetti familiari, riabbracciando la sorella Cecilia dopo molte settimane e si è concessa momenti insieme a Santiago.

Belen Rodriguez ha spiegato la sua situazione attuale

Belen ha parlato anche del particolare momento che sta attraversando nella sua vita privata: ''Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché́ non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa".

La Rodriguez ha spiegato che questa dichiarazione non era soltanto riferita a un rapporto di coppia, ma ha parlato in generale per tutti i campi. Belen ha confessato di ritenersi una persona sensibile e in gamba, per questo ha dichiarato: ''Non ho più̀ spazio né pazienza per chi non usa il cuore''. La presentatrice ha detto di aver molti difetti, ma fra i pregi ha asserito di essere una donna di parola che non delude e in amore se fa una promessa la mantiene. Riguardo la visibilità mediatica, la showgirl ha detto che le persone che le vogliono bene le hanno consigliato di smetterla di giustificarsi ogni volta che i paparazzi la fotografano: ''Sono una che esce a cena, che balla e si diverte, però non voglio essere presa come una che non riflette''.

Non resta che attendere il nuovo numero di Chi per leggere l'intervista completa a Belen.