In questi giorni i fan del Grande Fratello stanno partecipando a diversi sondaggi: quello sul televoto per il finalista tra Omer e Domenico, e quello su chi vincerà l'edizione 2025. Su Angolo delle notizie la favorita è Anita (37%), ma Jonas è in forte ascesa (25%) e fino al 15 dicembre potrebbe affiancarla o addirittura superarla; su Reality House, invece, il modello insegue Omer e ha superato l'altra finalista Giulia.

I favoriti alla vittoria secondo i fan del Grande Fratello

Mancano ancora un po' di giorni alla finale del Grande Fratello, ma i fan non vedono l'ora di scoprirà chi si aggiudicherà i 110mila euro del montepremi di questa edizione.

Su Reality House è stato indetto un sondaggio su chi sarà il vincitore di quest'anno, e al momento (le ore 15:50 di mercoledì 10 dicembre) si sono esposti in 281.

Omer è in testa con il 33% (94 voti totali), ma subito dopo c'è Jonas con il 29% e 82 preferenze.

Il modello ha superato tutte le altre finaliste: la fidanzata Anita (terza con il 14%, ovvero 38 voti), Giulia (13%, 36 voti) e Grazia (10%, 28 voti).

I risultati provvisori danno Domenico ultimo con l'1% (solo 3 voti).

Anita, Omer e Jonas in testa sul web

Il sondaggio di Angolo delle notizie sul concorrente che vincerà il Grande Fratello 2025, dà risultati parziali un po' diversi rispetto a quello di Reality House.

La più votata su questo sito è Anita con il 37%, invece Jonas si riconferma in ascesa al secondo posto con il 25% delle preferenze.

In questa votazione Giulia è terza con il 20%, mentre al quarto posto c'è Omer con il 13%.

Grazia è stata votata solo dal 4% dei fan che hanno partecipato a questo sondaggio fino ad ora, invece Domenico è ultimo anche qui con l'1%.

Il percorso tra discussioni e un nuovo amore

Jonas è sicuramente uno dei concorrenti più discussi dell'edizione 2025 del Grande Fratello: sin dal suo ingresso nella casa, infatti, il ragazzo ha mostrato un carattere forte e divisivo.

Nel corso della sua permanenza nel reality, il modello è stato protagonista di alcune discussioni molto accese, come quella con Omer che non è sfociata in una rissa solo perché gli altri inquilini li hanno separati in tempo.

Tra le mura più spiate d'Italia, però, il giovane ha anche trovato l'amore: dopo essersi avvicinato a diverse compagne d'avventura (da Giulia a Grazia, passando per Rasha), alla fine Jonas si è dichiarato per Anita.

I due si sono baciati per la prima volta dopo che sulla casa è passato un aereo da parte dei Jonita (i sostenitori della ship), ma il loro legame si è consolidato settimana dopo settimana fino all'approdo in finale di entrambi.

A vincere quest'edizione del GF potrebbe essere proprio uno tra Jonas e Anita, che attualmente sono i favoriti nei sondaggi e sui siti di scommesse.