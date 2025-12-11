L'11 dicembre si è registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica prossima a partire dalle ore 14, ovvero la dodicesima di questa edizione. Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese svelano che non ci sono state eliminazioni, quindi tutti i titolari sono riusciti a riconfermarsi vincendo sfide o superando i compiti della settimana. Emiliano è stato riammesso dopo la sospensione della volta scorsa e ha vinto la gara di ballo, mentre Giorgia è rimasta perché Veronica Peparini l'ha presa nella sua squadra.

I titolari di Amici alle prese con gare e sfide

Oggi, giovedì 11 dicembre, si è svolta la penultima registrazione di Amici del 2025: la prossima settimana (il 18/12) ci saranno le riprese dello speciale che chiuderà l'anno e che darà inizio alle vacanze di Natale dei professori e degli allievi.

Nel corso della dodicesima puntata di questa edizione del talent non sono mancate le gare, i compiti, le discussioni tra docenti e le sfide dei titolari che erano a rischio dalla volta precedente.

Le anticipazioni che stanno circolando in rete informano i fan del fatto che nessun titolare è stato eliminato, anzi chi era in bilico è riuscito a convincere un giudice esterno a dargli un'altra possibilità.

Emiliano è stato riammesso tra i titolari (la volta scorsa gli era stata sospesa la maglia dopo un compito non sufficiente) e ha vinto la gara di ballo, invece, Giorgia si è salvata dall'eliminazione perché Veronica Peparini l'ha presa nella sua squadra.

Settimana difficile per Giorgia

In questi giorni sul web si è parlato molto della decisione di Alessandra Celentano di escludere Giorgia dalla sua squadra dopo una sola settimana di lavoro insieme.

L'insegnante di Amici non ha apprezzato la ballerina né in sala prove né quando si è lamentata per essersi classificata ultima nella gara di domenica scorsa.

L'allieva, dunque, è finita a rischio a pochi giorni dal suo ingresso nella scuola, che è stato voluto da tutti e tre i professori di danza nella puntata in onda il 30 novembre.

Oggi, 11 dicembre, la giovane è entrata nel team Peparini e questo le ha permesso di rimanere in gara.

Le scelte di Alessandra Celentano

Quest'anno la maestra Celentano non sembra molto contenta dei suoi allievi, tant'è che non perde l'occasione per metterli in dubbio.

Sin dall'inizio dell'edizione 2025/2026 di Amici, infatti, tutti i componenti della squadra capitanata dalla professoressa di danza classica hanno dovuto affrontare sfide difficili, compiti proibitivi e sospensioni.

Emiliano, ad esempio, è stato bocciato dalla sua tutor per ben due volte (l'ultima solo una settimana fa) e per questo si è dovuto togliere momentaneamente la maglia da titolare; Maria Rosaria, invece, è stata messa alla prova con lezioni di latinoamericano sotto la supervisione di Samantha Togni.

Non molto tempo fa, inoltre, la maestra ha mandato via il suo alunno Tommaso sostenendo che non sarebbe migliorato abbastanza nel primo mese di studio nella scuola.