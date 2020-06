Secondo le ultime anticipazioni della Serie TV italiana Che Dio ci aiuti, il prossimo martedì 30 giugno potrebbero partire le riprese della sesta stagione che dovrebbe poi andare in onda nel 2021. Ovviamente, il ritorno sul set ripartirà con tutte le misure di sicurezza previste per le produzioni audiovisive. Infatti, come dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni da Elena Sofia Ricci, che interpreta Suor Angela: "Gli autori hanno dovuto rivedere alcune scene della puntate già scritte, riadattandole a quanto accaduto con l'emergenza sanitaria". Saranno quindi vietati baci e abbracci e, a proposito di quest'ultimo punto, l'attrice fiorentina ha aggiunto: "Non riesco ad immaginare Suor Angela che non possa abbracciare le sue ragazze".

Diana Del Bufalo potrebbe prendere parte a Che Dio ci aiuti 6

Per quanto riguarda il cast, quasi sicuramente non ci saranno gli attori Cristiano Caccamo e Arianna Montefiori che hanno interpretato i personaggi di Gabriele e Valentina. Inoltre, la giovane attrice ha già comunicato ufficialmente che non prenderà parte al progetto tramite un post su Instagram, in cui ha spiegato che la storia del suo personaggio si è esaurita con il coronamento del sogno d'amore con Gabriele.

Invece, è stata confermata la presenza di Elena Sofia Ricci che vestirà i panni dell'ormai famosa Suor Angela, la presenza di Valeria Fabrizi, che interpreterà ancora una volta Suor Costanza, e di Francesca Chillemi in quelli di Azzurra.

Quest'ultima ha spiegato che il suo personaggio avrà un cambiamento, però non si sa se prenderà o meno i voti.

Inoltre, sono stati confermati per un'altra stagione anche i personaggi di Nico e Ginevra. La giovane ragazza era entrata in convento come novizia ma poi ha cambiato idea in quanto si è innamorata di Nicodemo.

Quindi, avremo modo di rivederla almeno per alcune puntate. Secondo gli ultimi rumors, potrebbe anche esserci il ritorno del personaggio di Monica, interpretato dall'ex concorrente di Amici, Diana Del Bufalo.

Tra le new entry Pierpaolo Spollon ed Erasmo Genzini

Ci potrebbero essere anche alcune new entry, cioè gli attori Pierpaolo Spollon ed Erasmo Genzini.

Il primo è già noto al pubblico delle fiction, in quanto ha interpretato il personaggio di Marco Allevi nella sere televisiva "L'Allieva", mentre il secondo ha interpretato Diego nella fiction Mediaset "L'isola di Pietro".

Non ci resta che aspettare l'inizio delle riprese per scoprire ulteriori novità sulla sesta stagione della fortunata fiction "Che Dio ci aiuti". Intanto, per chi volesse rivedere le puntate delle precedenti stagioni, avrà modo di farlo tramite la piattaforma gratuita di Rai Play.