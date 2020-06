La nuova edizione di Temptation Island dovrebbe partire martedì 7 luglio e negli ultimi giorni il ‘toto cast’ sta infiammando il web tra indiscrezioni e smentite. Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro e Nicola Amoruso sarebbero in pole position per partecipare alla versione vip del reality sui sentimenti. Non raggiungeranno, invece, il villaggio delle tentazioni Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. In queste ore la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip è finita nell’occhio del ciclone dopo aver dichiarato a Turchesando, programma radiofonico in onda su Radio Italia Anni 60, che aveva rifiutato la proposta di partecipare alla trasmissione televisivo di Canale 5.

Presa di posizione che ha provocato la reazione stizzita della redazione di Temptation Island attraverso una nota stampa pubblicata sui profili social: “A Clizia e Paolo auguriamo tutto il meglio dalla vita ma non sono stati mai invitati a partecipare il reality”. Immediata la controreplica dell’influencer siciliana via Stories: “Non sono mai stata contattata dalla redazione, ho solo detto che in questo momento non avrei fatto Temptation perché con Paolo ci stiamo ancora conoscendo”.

La redazione di Temptation Island sul rifiuto di Clizia e Paolo: 'Mai invitati'

La love story tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ha infiammato i fan del GF Vip. Dopo la separazione forzata per via della quarantena, la coppia si è ritrovata nei giorni scorsi in Sicilia per un servizio fotografico per il settimanale Chi realizzato prima di intervenire in diretta nel corso di Live Non è la d’Urso.

Nei giorni successivi si sono intensificate le voci relative alla possibile partecipazione dell’influencer e dell’ex calciatore alla terza edizione di Temptation Island Vip.

Ipotesi che è stata smentita da entrambi nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando. “Maria De Filippi è una persona stupenda ma non è il nostro genere.” - hanno rimarcato Clizia e Paolo dopo aver riferito di essere stati contattati per partecipare al reality.

L'influencer siciliana precisa su Stories: 'Siamo ancora in una fase di conoscenza'

Sulla questione è intervenuta la redazione di Temptation Island con una nota pubblicata sul profilo social della trasmissione. “Continuiamo a leggere svariati nomi di personaggi che dicono di aver rifiutato di partecipare al programma.

Tra i tanti quelli di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che non sono stati mai invitati a partecipare” - si legge nel comunicato che si chiude con una stoccata al vetriolo nei confronti della coppia: “Ci fa onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere visibilità di notizia”.

Attacco frontale al quale l’influencer siciliana ha replicato su Instagram Stories: “Le mie parole sono state equivocate in quanto non sono mai stata contattata dalla redazione di Temptation. Ci è stata fatta una domanda in merito ed abbiamo soltanto affermato che siamo in un’altra fase della nostra vita” - ha spiegato la siciliana evidenziando che lei e Ciavarro sono ancora in una fase di conoscenza. Clizia Incorvaia ha chiuso la questione elogiando il lavoro dello staff di Maria De Filippi: “Fa sognare gli italiani”.