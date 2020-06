Ritorna anche questa settimana l'appuntamento con le repliche de Il giovane Montalbano, interpretato da un Michele Riondino. Lunedì 29 giugno 2020, infatti, è stato riproposto su Rai 1 l'episodio intitolato Il terzo segreto, principalmente incentrato sulla morte di un muratore albanese in un cantiere edile e sulle indagini condotte da Salvo per scoprire chi ha vandalizzato la bacheca del Comune di Vigata.

Per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di guardare la replica in televisione, si segnala che è già disponibile online sui siti ufficiali Rai.

Dove vedere online le repliche

Nel dettaglio, si informa che la replica de Il terzo segreto è disponibile in streaming sul sito on demand Rai Play, nella sezione dedicata interamente alle avventure del commissario Montalbano.

Il sito in questione è completamente gratuito anche se i video presenti sulla piattaforma possono essere visualizzati soltanto dopo aver effettuato la registrazione ed aver avviato il download dell'applicazione omonima. La registrazione è gratuita e non comporta nessun onere a carico dell'utente.

Il terzo segreto, trama

La trama ufficiale dell'episodio andato in onda il 29 giugno rivela che Salvo riceve in commissariato una lettera misteriosa in cui viene informato che la morte di un muratore in un cantiere locale non è stato un incidente ma qualcosa di più losco. Ricevuta la missiva, il commissario decide di indagare su questa morte misteriosa anche se ufficialmente il caso compete ai carabinieri e non alla polizia.

Da quel momento in poi, con l'aiuto di Augello e Fazio incomincia a raccogliere informazioni sui proprietari dei cantieri e sulle altre misteriose morti avvenute sul posto di lavoro. Grazie alle prime informazioni ricevute dai suoi collaboratori, Salvo inizia a sospettare che la vittima non era un semplice muratore albanese ma un infiltrato della polizia, inviato sul posto per indagare anche lui sulle strane morti avvenute nei cantieri della zona.

Nel corso delle indagini, il commissario fa la conoscenza del maresciallo dei carabinieri che si sta occupando del caso, finendo per fare amicizia con lui. I due uomini, infatti, uniscono le forze per districare l'intrigata matassa di un caso scoperto casualmente ma che si rivelerà avere un finale a sorpresa.

Il caso della morte del muratore non è l'unico seguito da Salvo nel corso di questo episodio. Il commissario, infatti, si occuperà anche di indagare su un atto vandalico avvenuto nei confronti della bacheca del Comune in cui erano affisse le pubblicazioni di sei matrimoni. Nel frattempo, il giovane deve affrontare alcuni problemi di coppia con Livia, legati più che altro alla sua eccessiva dedizione al lavoro.