Ritorna anche questa settimana il consueto appuntamento con le repliche della Serie TV "Il giovane Montalbano", interpretato da Michele Riondino. Lunedì 8 giugno, infatti, è stata trasmessa in prima serata su Rai 1 la riproposizione dell'episodio "Capodanno", appartenente alla prima stagione della serie, un episodio andato già in onda nel 2012. La trama ruota intorno alle indagini che il commissario Montalbano è stato chiamato a svolgere per scoprire l'identità dell'assassino di un ricco uomo di Vigata, ucciso con un'arma da fuoco nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno del 1991.

Per tutti coloro che non hanno potuto vedere l'episodio in televisione, si informa che la replica è disponibile anche in rete sui siti ufficiali Rai.

Dove vedere online le repliche de 'Il giovane Montalbano'

Nel dettaglio, si segnala che la replica dell'episodio "Capodanno" è già disponibile online sul sito Rai Play, nella sezione dedicata alle avventure di Montalbano. Basterà collegarsi al sito e inserire la chiave di ricerca "Il giovane Montalbano" nella barra dedicata presente nella homepage e seguire il percorso indicato successivamente. Da ricordare che, per vedere i contenuti presenti su Rai Play, è necessario registrarsi gratuitamente al sito e scaricare l'app omonima.

Salvo e Mery si lasciano

La trama ufficiale di "Capodanno" ci riporta indietro nel tempo alla notte di San Silvestro del 1991: tutta Vigata sta festeggiando l'ingresso del nuovo anno fra fuochi d'artificio e champagne.

È proprio in quel momento che qualcuno approfitta del baccano generale per sparare a distanza con un fucile ad un ospite dell'Hotel Pirandello, lo stesso albergo in cui risiede anche il commissario Montalbano.

Il giorno seguente viene rinvenuto il cadavere da una delle cameriere dell'albergo che dà immediatamente l'allarme.

A quel punto, si scopre che la vittima è il comproprietario dell'hotel e il marito di Rosina Liotta Locastro. Iniziano le indagini e Montalbano si rende conto che gli indizi per trovare l'assassino sono veramente pochi, così inizia ad interrogare tutti i dipendenti dell'hotel e la vedova.

Nel frattempo, il commissario viene mandato a chiamare da un prete per ascoltare le ultime volontà di un'anziana donna che vuole confessare i suoi peccati prima di morire.

Dalla confessione in questione, Salvo Montalbano viene a sapere che la donna, negli anni 40', aveva contribuito erroneamente a far accusare di omicidio una sua amica. Tra un'indagine e l'altra, il commissario riesce a contattare i proprietari della casa dei suoi sogni per affittarla. Sarà proprio in quella casa che Salvo e la sua fidanzata Mery litigheranno per poi decidere di lasciarsi definitivamente.