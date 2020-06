I fan de Il Paradiso delle Signore 5 sono in trepidante attesa delle nuove puntate della soap opera di punta del primo pomeriggio di Rai 1 che quest'anno ha ottenuto dei risultati d'ascolto molto importanti e significativi. La trama della quinta stagione si preannuncia decisamente ricca di colpi di scena e ci sarà spazio per la risoluzione di alcuni intrecci che sono stati lasciati in sospeso con la quarta stagione. Per Marta e Vittorio, per esempio, proseguirà la ricerca spasmodica per riuscire ad avere un bambino e a quanto pare, nelle nuove puntate, i due potrebbero riuscire a coronare il loro sogno d'amore ma non senza fatica.

Marta e Vittorio diventeranno genitori nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 5

Nel dettaglio, infatti, a dare le prime anticipazioni su Il Paradiso delle signore 5 è stato l'attore Alessandro Tersigni che nella soap veste i panni di Vittorio, il quale intervistato dal settimanale Tv Mia, ha svelato che per il suo personaggio e per la sua amata Marta, arriverà finalmente il momento di mettere su famiglia e coronare così il loro grande sogno d'amore.

L'attore ha svelato che Marta e Vittorio, proveranno ad avere un bambino, ma consapevoli dei loro problemi, dovranno attendere un po' di tempo prima di scoprire la gioia di poter diventare genitori a tutti gli effetti. Insomma sarebbe una gran bella notizia per i due protagonisti della soap e per tutti i fan che da tempo ormai speravano di vederli finalmente felici con l'arrivo di un bambino.

Una versione dei fatti confermata anche dall'attrice che veste i panni di Marta, la quale ha ammesso che nello spot della quinta stagione de Il Paradiso delle signore si vede una bambina che arriverà nella vita dei due protagonisti e che finirà per stravolgere un po' tutto, facendo riflettere la coppia sul vero senso della famiglia.

L'attore che interpreta Rocco spera in un ritorno in scena di Marina

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in queste ore è tornato a parlare anche l'attore Giancarlo Commare, che nella soap veste i panni di Rocco. A TvSoap ha ammesso che Marina resta il grande amore del suo personaggio, quello che difficilmente riuscirà a dimenticare e nonostante l'uscita di scena della Venere, spera che possa esserci un clamoroso ritorno nel corso dei prossimi appuntamenti.

Insomma una quinta stagione che si preannuncia decisamente densa di novità per tutti i protagonisti della soap e per l'affezionato pubblico. In questi giorni è stato annunciato anche che le riprese dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore ripartiranno dal prossimo 30 giugno e che la messa in onda su Rai 1 è prevista già a partire dal mese di settembre, in concomitanza con l'inizio della nuova stagione televisiva autunnale.