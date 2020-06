Nelle puntate de Il Segreto in onda dall'8 al 13 giugno, i telespettatori assisteranno – tra le altre cose – alla morte di Cosme. L'uomo perderà la vita durante un turno di lavoro in miniera per una fuga di gas. Inoltre Isabel temerà che donna Francisca vada via dalla città. Così le provocherà dei malesseri. Intanto Marcela lascerà Thomas definitivamente. La donna vorrebbe ricostruire il suo matrimonio con Matias.

Ignacio lascia corteggiare Rosa ad Adolfo

Nelle puntate della soap di questa settimana Don Ignacio capirà di aver tenuto lontana sua figlia da Adolfo invano. Pertanto deciderà di adottare una strategia differente.

D'ora in poi consentirà di corteggiare Rosa al giovane. Così spererà che questo nuovo metodo più assertivo possa funzionare meglio. Nel frattempo, Hipolito farà ritorno a Puente Viejo. Antonita cercherà la lettera nascosta da Isabel. Tuttavia, finirà col ritenere che la missiva sia scomparsa del tutto. Inoltre tutta la famiglia di Rosa aspetterà Ignacio nella villa. Successivamente l'uomo comunicherà ad Adolfo di volergli lasciare conquistare sua figlia. Nonostante ciò, imporrà delle regole severe da rispettare.

Isabel fa star male Donna Francisca con delle erbe

Rosa e Marta continueranno a litigare aspramente. Intano Isabel temerà che Donna Francisca desideri lasciare il paese. Pertanto preparerà delle tisane alla Montenegro aggiungendo delle erbe sconosciute.

La dark lady presto avvertirà dei terribili frequenti mal di testa. Successivamente Alicia si accorgerà che Matias e Marcela si sono ormai riappacificati. Tuttavia, non vorrà smettere di vedersi con l'uomo. In miniera molti minatori rimarranno intrappolati sottoterra per un crollo. Isabel si recherà immediatamente sul luogo.

Lì l'esplosione di rabbia di Damian non si farà attendere a lungo. Ben presto si scoprirà che tra le vittime c'è anche un morto, ovvero Cosme.

La morte di Cosme causa una rivolta contro Isabel

Damian incolperà Isabel ed i suoi figli. Poi coinvolgerà gli altri a ribellarsi contro di loro. Intanto Marta e Rosa faranno una tregua dai loro litigi.

Carolina riceverà un messaggio e andrà via per quattro ore. La famiglia della donna la cercherà in ogni luogo e si preoccuperà molto per la sua misteriosa scomparsa. Presto tornerà a casa e racconterà di aver incontrato Pablo di nascosto. L'uomo chiederà l'aiuto di Carolina per nascondersi. Infatti dichiarerà di essere considerato disertore per aver lasciato l'esercito.