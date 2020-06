Nel corso della puntata di giovedì 4 giugno 2020 di Uomini e donne i telespettatori hanno assistito ad un inedito e sorprendente scontro tra Sammy Hassan e Nicola Vivarelli, che ha inaspettatamente preso le difese di Davide Basolo.

Anche la protagonista indiscussa del parterre femminile trono over, Gemma Galgani, è intervenuta sulla questione, andando per la prima volta contro il suo giovanissimo e aitante corteggiatore, sottolineando come quest’ultimo non avesse percepito la grande passione che lega Giovanna e Sammy.

U&D, nuovo scontro tra Sammy e Davide

La rivalità tra Sammy Hassan e Davide Basolo ha infiammato sin da subito il confronto tra i due corteggiatori di Giovanna Abate.

Dopo aver indisposto non poco Alchimista, facendo irruzione durante l’esterna tra Basolo e Abate, Sammy ha proseguito a punzecchiare il suo rivale in amore anche in studio.

Davide ha accusato Sammy di essersi intromesso nel suo momento con Giovanna, dimostrando tutto il suo egocentrismo e maleducazione, anche in considerazione del fatto che durante la sua presenza in esterna, Hassan non lo ha guardato neanche negli occhi.

Poi il bartender ha rilanciato dicendo: “Tu vieni a fare il fenomeno e chi ti credi di essere?”. Parole che hanno suscitato l’immediata reazione di Hassan che ha approntato una giustificazione, dicendo di aver fatto tutto questo solo per attirare l’attenzione di Giovanna.

Le parole di Nicola Vivarelli

In difesa di Davide Basolo è sceso in campo anche Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani che ha sottolineato come Davide avesse detto delle cose giuste, per poi aggiungere che se fosse stato al suo posto, sarebbe andato via.

Ma non è tutto, perché successivamente Vivarelli, ha lanciato una frecciatina anche a Giovanna, dicendo: "Se fossi stata intelligente sarei uscita con lui".

Le parole di Vivarelli non solo hanno sorpreso ma hanno suscitato anche dei dissensi, tra i tanti anche quelli di Giovanna, che invece è stata sostenuta da Gemma Galgani.

Gemma Galgani contro Sirius

Per la prima volta, dunque, Gemma e Sirius non si trovano d’accordo. La torinese ha sottolineato che è molto evidente il feeling che c’è tra Giovanna e Sammy, per poi aggiungere che al cuor non si comanda.

Gemma ha poi fatto notare che Vivarelli non ha capito che in realtà l’intromissione di Sammy nell’esterna tra Giovanna e Davide era solo una provocazione, per attirare l’attenzione della romana, quindi nulla a che vedere con la maleducazione.

Nicola però ha replicato a sua volta, sottolineando che lui non si comporterebbe mai come Sammy. Per scoprire cosa accadrà ai protagonisti di Uomini e Donne, non ci rimane che guardare il prossimo appuntamento, venerdì 5 giugno 2020, alle 14.45 su Canale 5, oppure rivedere la puntata in streaming sui siti MediasetPlay e WittyTv.