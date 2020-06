Una vita nei prossimi episodi darà spazio alla storyline che vede protagonisti Ramon Palacios e Felipe Alvarez Hermoso. Le trame relative alle puntate in onda dal 21 al 27 giugno, rivelano che il rappresentante di macchine da caffè dirà all'amico la verità sul decesso di Celia avvenuto dieci anni prima. Nel frattempo, Samuel bisognoso di denaro, chiederà aiuto a tutti i vicini. Infine Telmo scriverà una lettera d'addio a Lucia e deciderà di andare via da Acacias.

Una vita, trame 21-27 giugno: Ramon svela a Felipe la verità sul decesso di Celia

Le trame di Una vita, delle puntate in onda dal 21 al 27 giugno, rivelano che Ursula accetterà di aiutare Lucia, Telmo e Mateo a fuggire da Acacias, ma poi Alvarado le confesserà che sta per morire.

Il commissario Mendez si recherà da Genoveva per chiederle delle informazioni sulla sua vita passata. Ramon, stanco di vedere Felipe distruggersi, si deciderà a raccontargli la verità sul decesso di Celia. Palacios dirà all'amico che la consorte è caduta accidentalmente dal balcone di casa sua, mentre era intenta a cercare di portare via la piccola Milagros. Ursula darà una lettera a Telmo, Rosina scoprirà che Liberto ha prestato un'ingente somma di denaro a Samuel.

Ursula torna a casa con Mateo proprio nell'istante in cui Eduardo tenterà di avvicinarsi a Lucia, la quale romperà con Telmo. Ramon andrà in cerca di Fulgencia, la balia di Milagros, e la porterà con sé ad Acacias, affinché possa aiutarlo a far ragionare a Felipe.

Una vita, spoiler al 27 giugno: Ramon allontana Carmen

Gli spoiler di Una vita raccontano che Samuel prometterà a Mendez che lo aiuterà a prendere gli assassini di Ariza. In seguito Genoveva riceverà una lettera da Marlen, che la metterà al corrente che Cristobal la sta cercando, così chiederà al marito di lasciare insieme a lei il quartiere il prima possibile.

Fulgencia parlerà con Felipe e gli racconterà che dieci anni prima aveva sorpreso Celia mentre cercava di allattare la piccola Milagros. A quel punto Alvarez Hermoso capirà finalmente quanto fosse grave lo stato di squilibrio mentale della defunta moglie. Ramon allontanerà Carmen, dicendole che non ha più intenzione di frequentarla perché ha la sensazione di non rispettare la memoria di Trini.

Bellita scoprirà che nessun impresario teatrale ha intenzione di scritturarla a causa del fatto che gli spagnoli non si ricordano più di lei. Mentre Cinta sarà al settimo cielo per il successo che sta ottenendo come Dama del mistero. Lucia si sentirà male e perderà i sensi per strada sotto gli occhi di Telmo e di tutti i vicini.

Una vita: i vicini voltano le spalle a Samuel

Nei prossimi episodi di Una vita Casilda impegnerà un regalo di Martin per poter contribuire alla colletta organizzata dalle pie donne. José farà di tutto per consolare Bellita, che è giù di morale a causa del fatto che nessun impresario teatrale la prende in considerazione. Emilio cercherà di avvicinarsi nuovamente a Cinta, ma i due giovani finiranno per discutere, intanto i giornali parleranno sempre meglio della Dama del mistero.

Samuel chiederà un prestito a Carmen, Liberto e Antoñito, ma nessuno di loro sarà disposto ad aiutarlo. Ramon si recherà a casa di Liberto con Lolita e Antoñito per metterli al corrente che ha deciso di far celebrare una messa in onore di Trini e Celia. Telmo andrà da Lucia e per poco non colpirà Eduardo. Fortunatamente Ursula riuscirà a separarli prima che possa accadere qualcosa di terribile. Dopo averli separati Ursula chiederà a Telmo di non lasciarsi accecare dall'odio. L'ex sacerdote, a quel punto, deciderà di andare via da Acacias e invierà a Lucia una lettera di addio.