Veronica Ursida è una delle dame del Trono Over che più hanno fatto parlare di sé in questa stagione di Uomini e donne. La donna infatti, dopo aver chiuso in malo modo la sua frequentazione con Armando Incarnato, ha cominciato una conoscenza con Giovanni Longobardi. Proprio quest'ultimo, in una delle ultime puntate andate in onda, ha deciso di uscire dal programma, seguito da Veronica. Spenti i riflettori, i due continuano a sentirsi e Veronica, così come dichiarato dalla stessa sul settimanale di U&D, ha ammesso di potersi innamorare di lui. Nessuna parola positiva invece nei riguardi di Armando che ritiene una persona ''narcisista'' e con cui non vuole avere più nessun rapporto.

Veronica e Giovanni hanno lasciato Uomini e donne

Il percorso di Veronica in questa stagione di Uomini e donne è stato denso di critiche e polemiche. Anche Gianni Sperti l'ha accusata più volte di non essere chiara e questo suo atteggiamento, ha attirato anche i commenti velenosi di alcune dame del parterre. la donna, dopo la burrascosa frequentazione con Armando, sembra ora aver ritrovato il sorriso con Giovanni Longobardi, il cavaliere conosciuto poco prima dello stop delle registrazioni a causa dell'epidemia. Una volta tornati in studio, i due hanno continuato la conoscenza, non senza alti e bassi, sino alla decisione di Giovanni, avvenuta la settimana scorsa, di uscire da Uomini e donne da solo.

Una scelta dettata dalla volontà di capire i suoi sentimenti nei confronti della dama e per ponderare bene il da farsi.

U&D Magazine, Veronica ammette: 'Potrei innamorarmi di Giovanni'

Come noto, anche Veronica, nel corso della medesima puntata di U&D ha deciso di lasciare il programma e, a qualche giorno di distanza, la dama è tornata a parlare della sua situazione attraverso le pagine di U&D magazine.

Stando alle sue parole, lei e Giovanni si sentono ancora e, appena sarà possibile, si incontreranno. La Ursida, nel corso dell'intervista, ha speso solo parole positive nei confronti dell'uomo che ritiene una persona vera, che non alza barriere. Tra le altre cose, ha confessato come i suoi abbracci la facciano sentire protetta, concludendo con una clamorosa rivelazione: 'Potrei innamorarmi di Giovanni'.

Frecciata di Veronica ad Armando: 'Con questa persona non voglio più avere rapporti'

In barba agli attacchi e alle critiche ricevute all'interno di Uomini e donne, sembra dunque che la frequentazione tra Veronica e Giovanni stia procedendo nel migliore dei modi. In attesa di ulteriori novità in merito, la Ursida ha colto l'occasione per dire la sua sul suo ex Armando Incarnato, dopo tutte le accuse e i veleni lanciati dal cavaliere al suo indirizzo all'interno del programma di Maria De Filippi. Di lui Veronica dice: 'È un narcisista', ammettendo come, durante la loro frequentazione, lei non sia riuscita a lasciarsi andare anche a causa del carattere irascibile del cavaliere. Tra le altre cose, Veronica ha voluto precisare come non abbia nessuna intenzione di avere alcun tipo di rapporto con lui.