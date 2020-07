Le anticipazioni della soap opera turca Daydreamer riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto su Canale 5, Sanem Aydin e Can Divit interpretati rispettivamente dall'attrice Demet Özdemir e dall'attore Can Yaman, saranno sempre più affiatati, i due cominceranno ad avere il tipico atteggiamento da coppia innamorata, ma saranno costantemente spiati da Emre Divit. L'uomo sarà assai geloso di suo fratello e del forte legame che ha con la fidanzata. Più tardi Sanem organizzerà un piano contro le modelle russe.

Emre geloso di Sanem

Nelle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse dal 3 al 7 agosto, Sanem e Can inizieranno a vivere la loro storia d'amore alla luce del sole e inizieranno a fare le prime cose da innamorati.

Frattanto Emre si renderà conto della forte sintonia della coppia e sarà notevolmente geloso.

In seguito, presso l'agenzia Fikri Harika si inizierà a montare il set per girare la pubblicità scritta da Sanem, la donna inoltre diventerà stagista presso la stessa agenzia. Nel frattempo Mekvibe sospetterà che Sanem abbia preso da Can i soldi per estinguere il loro debito, così la ragazza vorrà indagare meglio riguardo la vicenda e chiederà aiuto ad Ayan Isik, la quale non farà altro che confermare quanto già detto da Sanem.

Sanem teme il confronto con le modelle

Sanem sarà impegnata a girare una pubblicità nel suo quartiere e dovrà fare il doppio ruolo di attrice e regista. Successivamente la giovane vedrà arrivare le modelle russe che dovranno recitare insieme a lei e noterà subito la notevole bellezza delle ragazze, così comincerà a temere il confronto con loro.

Sanem si sentirà talmente in competizione con le modelle, che arriverà addirittura ad organizzare un piano e - con la complicità di Melahat - farà in modo che le ragazze diventino inguardabili.

Nel frattempo Nihat e Mekvibe, i genitori di Sanem, saranno ancora ignari del fatto che la loro figlia sia fidanzata con Can.

Quest'ultimo, però, vorrà che i due siano informati della novità il prima possibile, così l'uomo penserà di rivelare personalmente la verità ai due coniugi.

Discussione fra Sanem e Can

Can palerà con Mekvibe e Nihat, ma la conversazione non andrà come previsto dall'uomo, difatti i genitori di Sanem non capiranno nulla riguardo il fidanzamento dei due giovani, ma comprenderanno soltanto che la loro figlia ha baciato il suo capo, in un momento di grande euforia.

In seguito Sanem sarà notevolmente impegnata con il suo primo testo ufficiale, ma purtroppo tutte le proposte le verranno rifiutate, la giovane situazione porterà la donna ad avere le prime discussioni con Can. Nonostante ciò, l'uomo si recherà all'anniversario dei genitori della sua fidanzata.