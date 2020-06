Le anticipazioni della nota soap opera Beautiful, riservano parecchie novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda in America, verrà dato spazio alle vicende di Thomas Forrester interpretato dall'attore Matthew Atkinson, l'uomo sarà ossessionato da Hope Logan e farà di tutto pur di conquistarla. Nel frattempo Emma Barber scoprirà la verità riguardo Beth e penserà di confessare il tutto alla Logan. In seguito Thomas scoprirà che la Barber ha intenzione di parlare con Hope, così si recherà da lei per minacciarla. Emma, però, avrà già le idee molto chiare e non vorrà tenere un segreto così grande.

Emma vuole raccontare la verità a Hope

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse in America, Thomas Forrester vorrà a tutti i costi passare la sua vita insieme a Hope Logan e deciderà di eliminare tutti coloro che tenteranno di ostacolarlo nel suo scopo. Più tardi Emma Barber ascolterà per caso una particolare conversazione, dalla quale capirà che la piccola Beth, figlia di Hope e di Liam Spencer, in realtà è ancora viva e che è stata adottata da Steffy Forrester. Dopo l'assurda scoperta, Emma sarà assai sconvolta e sarà desiderosa di raccontare tutta la verità a Hope e Liam.

Thomas minaccia Emma

Thomas verrà a conoscenza delle intenzioni di Emma e vorrà impedire in tutti i modi possibili che la donna riveli la verità riguardo la figlia di Hope.

Il Forrester vorrà che la Logan rimanga accanto a lui e che faccia da madre a suo figlio Douglas, avuto in precedenza con l'ormai defunta Caroline Spencer. Thomas avrà paura del fatto che Hope possa scoprire che la sua bambina è viva e decida di tornare insieme al suo ex marito Liam, per formare la famiglia che ha sempre desiderato.

Per tale ragione l'uomo minaccerà Emma Barber, ma la donna sarà irremovibile e sarà ormai convinta che confessare il segreto riguardo Beth sia la cosa migliore da fare.

Emma vuole parlare con Hope

Thomas escogiterà un terribile piano per impedire a Emma di parlare. In seguito la Barber prenderà l'auto per recarsi a casa di Hope, con lo scopo di rivelargli finalmente tutta la verità sulla sua bambina.

Nel frattempo Thomas prenderà la sua macchina e seguirà la Barber, inizialmente cercherà di fermarla abbagliandola con i fari, ma poi si scaglierà contro la sua auto e la manderà totalmente fuori strada. Subito dopo Emma perderà il controllo della sua macchina e precipiterà in un dirupo. Successivamente presso il luogo dell'incidente arriveranno i soccorsi, ma i medici non potranno fare altro che constatare la morte della donna. Dopo la terribile scomparsa di Emma, alcune persone avranno il sospetto che dietro l'improvviso incidente della donna ci sia lo zampino di Thomas Forrester, ma nessuno avrà le prove utili per accusarlo. Frattanto la polizia indagherà sulla vicenda, ma fin da subito si penserà che l'incidente della donna sia stato puramente casuale.