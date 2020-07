Dal 6 al 10 luglio andranno in onda nuovi ed appassionanti episodi di Beautiful dove le vicende saranno legate ancora una volta a Flo, Hope e Liam e al grande segreto su Beth. Flo infatti, vedrà la piccola Phoebe per la prima volta dopo l'adozione, mentre Hope dovrà fare i conti con la richiesta di Thomas di creare una famiglia insieme a lui e al piccolo Douglas. La Logan ancora innamorata di Liam, rifiuterà la proposta mentre Liam si riavvicinerà al padre Bill, il quale chiederà perdono al figlio, per tutto il male fatto in passato.

Anticipazioni Beautiful fino al 10 luglio: Hope rifiuta ancora Thomas

I telespettatori di Canale 5 vedranno nel corso della prossima settimana come Hope, dopo l'annullamento del matrimoni con Liam, non riuscirà a nascondere il fatto di essere ancora innamorata dell'ex marito. Thomas invece, sempre più ossessionato dalla giovane, le chiederà di formare una famiglia insieme a lui e al piccolo Douglas, ricevendo di contro un rifiuto. Hope infatti, non si sentirà pronta ad un passo del genere e ribadirà al Forrester di non amarlo e di non riuscire a vederlo con occhi diversi.

Flo rivede Phoebe a casa di Steffy nelle prossime puntate di Beautiful

Nulla da fare per Thomas il quale, come noto, nasconde il grande segreto su Beth insieme a Flo, Zoe, Xander e Flo.

Proprio quest'ultima, andrà a far visita a Steffy e Liam insieme a Wyatt e sarà in questa occasione che rivedrà la piccola Phoebe dopo averla data in adozione. Una sfida difficile per la Fulton che, come noto, è sempre più in preda ai sensi di colpa, per non aver svelato a Hope che la sua piccola Beth è viva.

Flo non saprà come comportarsi e, solo con il prosieguo delle puntate, i telespettatori scopriranno se riuscirà ancora a mantenere il terribile segreto.

Beautiful: Bill chiede scusa a Liam, i due di nuovo vicini

Mente e Flo si ritroverà di fronte a quella che tutti credono essere la sua figlia naturale, anche Bill e Katie faranno visita a Steffy e alle bambine.

Sarà in questa occasione che il magnate si riavvicinerà a Liam chiedendogli scusa per tutto il male fattogli in passato. Bill sarà felice del fatto che il figlio sia tornato da Steffy e che la Forrester non sia più sola a crescere Kelly e Phoebe. il magnate si sentirà in colpa per aver distrutto in passato il loro matrimonio ma ora tutto sembrerà essere dimenticato e archiviato. Intanto Brooke, continuerà a mettere in guardia Hope da Thomas.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Beautiful, in onda dal 6 al 10 luglio prossimi su Canale 5, a partire dalle 13:40. Si ricorda inoltre che, per rivedere le puntate già trasmesse, basta collegarsi al sito Mediaset Play.