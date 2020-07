Donne e madri tra sensi di colpa e segreti nelle puntate settimanali di Beautiful: le anticipazioni riferite agli episodi in onda su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 luglio svelano che Flo si sentirà sempre più in colpa per non aver detto la verità su Beth a Hope e Liam, ormai divorziati legalmente. Xander ha provato a fermarli, ma un imprevisto ha mandato all'aria le sue buone intenzioni. Pare che il destino sia già scritto per la sfortunata coppia, inconsapevole che la figlia creduta morta si trova proprio sotto i loro occhi.

Chi canta vittoria per il momento è Thomas, che con i suoi inganni ha vinto due volte.

Non solo è riuscito a dare una madre al piccolo Douglas, ma ha portato nella propria vita Hope, la donna della quale è innamorato e che non ha avuto scrupoli a far allontanare da Liam. Il viso angelico del giovane Forrester nasconde un animo diabolico. Stando alle anticipazioni americane di Beautiful, Thomas inizierà a pressare psicologicamente Hope affinché faccia tutto ciò che vuole.

Intanto, comincerà a chiedere alla sprovveduta Logan di creare una vera e propria famiglia con lui e Douglas, proposta che verrà però rifiutata. L'orgoglio ferito di Thomas lo porterà a compiere azioni a dir poco riprovevoli. Nel frattempo, Flo avrà uno strano incontro in spiaggia che la destabilizzerà non poco.

Beautiful, anticipazioni da lunedì 6 a venerdì 10 luglio su Canale 5

Hope e Liam sono ormai ufficialmente una ex coppia. Il loro addio straziante, con testimone Carter, ha messo fine a una storia d'amore bellissima, anche se piena di sofferenze. La morte di Beth ha rappresentato un ostacolo insormontabile per Hope che, sentendosi in difetto, ha preferito spingere Liam tra le braccia di Steffy, l'unica in grado di avergli dato una figlia, la piccola Kelly.

Come raccontano le anticipazioni settimanali di Beautiful, Thomas non perderà tempo e, approfittando della fragilità di Hope, le chiede di formare una famiglia con lui e con Douglas, anche se la titubanza della donna lo manderà su tutte le furie.

Il sesto senso di Brooke

Spesso le madri hanno sempre una sorta di sesto senso verso i figli e anche Brooke ha già intuito da tempo che Thomas non è affatto il bravo ragazzo affranto dalla morte della moglie che vuole far credere.

Inoltre, sa benissimo che egli è affetto da una patologia mentale, anche se tenuta sotto controllo da tempo. La saggia Logan metterà dunque in guardia Hope dalle intenzioni di Thomas.

Intanto, Bill e Katie vanno a casa di Steffy. L'intenzione di Bill è di dare le scuse a suo figlio Liam: ancora una volta, infatti, la sua impulsività lo ha fatto agire in maniera sbagliata.

L'incontro di Flo e Phoebe nelle puntate settimanali di Beautiful

Wyatt e Flo sono ufficialmente una coppia, con grande rabbia di Sally. I due vengono invitati fa Steffy e Liam alla loro magnifica casa sulla spiaggia per passare un po' di tempo insieme, nella speranza di dimenticare il dolore per la recente separazione.

Stando alle anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, Flo rivedrà Phoebe.

Un senso di colpa e di afflizione la pervaderà. Come ha potuto accettare le minacce di Zoe e tacere a Liam e Hope la verità sullo scambio di culle? La paura di finire dietro le sbarre per il momento sarà comunque più forte di tutto.