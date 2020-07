Prosegue l'appuntamento con le notizie che riguardano Beautiful, la soap opera che dal 1990 conquista l'attenzione dei telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate in programmazione da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2020 su Canale 5 rivelano che Emma Barber verrà a sapere che Beth è viva. Inoltre, la giovane avrà un incidente stradale davanti a Thomas che non le presterà soccorso. Ridge Forrester, invece, proverà a spingere Hope Logan (Annika Noelle) tra le braccia di suo figlio Thomas (Matthew Atkinson).

Beautiful anticipazioni 13-17 luglio: Emma scopre la verità su Beth

Gli spoiler settimanali della soap opera americana Beautiful, riguardanti le puntate che saranno trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 luglio sui teleschermi di Canale 5 annunciano importanti novità per i telespettatori.

Scendendo nel dettaglio, Brooke e Ridge parleranno della relazione che riguarda Hope e Thomas, mentre anche questi ultimi discuteranno del loro rapporto con Liam (Scott Clifton). Dopo aver ascoltato una chiacchierata tra Zoe e Xander, Emma verrà a conoscenza che Beth è ancora viva e che, in verità, è la piccola Phoebe. A questo punto la giovane avrà intenzione di farlo sapere subito a Hope, ma Thomas cercherà di impedirglielo a ogni costo. D'altro canto, Buckingham sarà molto preoccupata dopo aver scoperto che Barber vuole rivelare alla Logan che sua figlia non è morta come le avevano raccontato. A tal proposito, Xander riterrà che la cosa migliore sia far sapere tutto alla donna.

Emma ha un incidente, Thomas non fa niente per aiutarla

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful, in programmazione in onda settimana prossima (13-17 luglio) su Canale 5, raccontano anche che Ridge proverà a convincere Hope che Thomas potrebbe essere l'uomo giusto per lei. Nel frattempo Forrester junior, spinto dal proprio interesse personale, cercherà di impedire a Emma (Nia Sioux) di raccontare a Logan tutta la verità su sua figlia.

Successivamente Barber si metterà in viaggio verso l'abitazione di Hope: in questa occasione una macchina farà uscire la giovane fuori strada, tanto che finirà in fondo a una scarpata. Il figlio di Ridge assisterà all'incidente, ma non farà niente per prestare soccorso alla ragazza. Aspettando di vedere come si evolverà questa brutta vicenda, si ricorda ai telespettatori che le puntate della serie televisiva vanno in onda dal lunedì al venerdì all'1 e 40 del pomeriggio su Canale 5.

Inoltre è possibile recuperare tutti gli episodi settimanali trasmessi Canale 5 collegandosi sul sito ufficiale di Mediaset, oppure scaricando l'omonima applicazioni gratuita per tablet e smartphone.