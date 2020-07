La soap opera iberica Una vita continua a mantenere alto l’interesse dei telespettatori italiani. Negli episodi in programmazione sul piccolo schermo dal 12 al 18 luglio non mancheranno momenti ricchi di colpi di scena. In particolare Lolita cercherà di far riappacificare Antonito e Ramon Palacios dopo aver litigato per l'imminente partenza per l'Africa del giovane. Genoveva Salmeron, invece, tornerà ad Acacias 38 in compagnia di Alfredo Bryce, mentre Felipe Alvarez Hermoso inizierà ad avere alcuni sospetti su di loro.

Una vita, spoiler puntate al 12-18 luglio: Genoveva fa cacciare Ursula da casa sua

Gli spoiler delle puntate di Una vita che verranno trasmesse su Canale 5 da domenica 12 a sabato 18 luglio 2020 raccontano che Felicia dirà a Emilio di controllare un cliente, dato che potrebbe trafficare soldi falsi. In seguito, Il figlio della donna capirà che si tratta di Victoriano.

Intanto, Ramon proporrà ad Antonito di ricorrere a un articolo di legge per non partire per il servizio militare. Palacios senior dovrà far finta di essere invalido per non superare la tesi. Bellita e Jose decideranno che a dare lezioni a Cinta sarà Arantxa. Genoveva torna a calle Acacias in compagnia di Alfredo, suo marito. In questa occasione la vedova Alday sorprenderà Ursula all'intero della sua casa, infatti la farà cacciare via sgarbatamente.

A questo punto, Dicenta si troverà obbligata a raccontare la verità alle domestiche, trovando così ospitalità in soffitta grazie all'aiuto di Agustina. Nel frattempo Lolita e Antonito aspetteranno la visita dell’ispettore dell'esercito, ma l'anello che porta al dito Ramon rischierà di mandare all'aria il loro piano.

Cinta sottovaluterà l'avvertimento di Emilio, infatti si ritroverà chiusa in auto con Victoriano: in questa occasione il giovane farà delle pesanti avance a Dominguez.

Antonito non vuole più accettare la storia d'amore tra Ramon e Carmen

Susana sospetterà che ci sia una storia d'amore tra Ramon e Carmen, ma quest'ultima negherà le sue insinuazioni.

Intanto Genoveva riunirà tutte le vicine al Nuovo secolo per presentargli Alfredo. Antonito incolperà il padre per la sua imminente partenza in guerra nella lontana città dell'Africa. In più, il ragazzo dimostrerà di non accettare la relazione che il suo consaguneo ha intrapreso con la domestica. In seguito Lolita proverà a far riappacificare suo marito e Ramon.

Bellita obbligherà sua figlia a seguire attentamente le lezioni di Arantxa, tuttavia la giovane non farà altro che pensare a Emilio. Bryce continuerà a fare pressione su Salmeron affinché organizzi una colazione per conoscere meglio i vicini. A questo punto Felipe inizierà ad avere alcuni sospetti sulla strana relazione tra la vedova di Samuel e il ricco banchiere.

A tal proposito, Alvarez Hermoso comunicherà alla donna di essere a conoscenza dell'esistenza di Cristobal. Per finire, Pasamar verrà accolto come un eroe nel quartiere dopo aver salvato Dominguez da Victoriano.