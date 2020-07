Secondo le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 agosto Can e Sanem si fidanzeranno in segreto.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:50 su Canale 5 e racconta la storia d'amore tra Can e Sanem, due giovani che vengono da mondi molto diversi.

Anticipazioni Daydreamer dal 3 al 7 agosto

La storia d'amore tra Can e Sanem ha subito molti alti e bassi a causa di alcuni personaggi che si sono intromessi nella loro relazione. La giovane, infatti, presa dai forti sensi di colpa non intendeva iniziare una relazione con il suo capo, ma il sentimento ha preso il sopravvento.

Pertanto, nelle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 agosto, Sanem e Can saranno più innamorati che mai e trascorreranno molto tempo insieme. Emre, notando il forte avvicinamento tra i due, teme che la giovane dipendente possa raccontare tutto a suo fratello. Aylin è della stessa idea e fa di tutto per screditare Sanem agli occhi di Can. I due, però, sembrano essere troppo presi dalla loro relazione per rendersene conto.

Durante le riprese per il nuovo spot pubblicitario, la nemica storica della Fikri continua nel suo intento di mettere in cattiva luce Sanem e cerca di scoprire qualcosa del suo passato. Intanto, per la nuova pubblicità sono state scelte delle bellissime modelle russe e Aydin teme il confronto.

I genitori di Sanem sono convinti di aver visto Can intrattenersi con le belle ragazze russe e mettono in guardia la loro figlia. In azienda, la sorella di Leyla intraprende il nuovo ruolo da copywriter che la porterà ad avere una discussione con il suo capo, nonché fidanzato segreto. Nonostante ciò, Can si presenterà alla festa per l'anniversario dei genitori di Sanem.

Spoiler Daydreamer: Can e Sanem si fidanzano in segreto

I genitori di Sanem non capiscono minimamente che la giovane è ormai fidanzata con Can. I due, infatti, sono convinti che il proprietario della Fikri non sia interessato alla loro figlia e cercano di metterla in guarda. Si convincono, addirittura, che il giovane abbia un interesse per le modelle del nuovo spot pubblicitario.

Sanem, quindi, non è ancora pronta per dire ai suoi genitori di avere una relazione con il suo capo, ma Can si offre di parlarne con loro. La conversazione, però, viene totalmente fraintesa e Nihat e Mevkibe si convincono che la figlia ha avuto degli atteggiamenti inopportuni nei confronti del fratello di Emre. I due, infatti, pensano che Sanem si è permessa di baciare Can e la reputano totalmente fuori luogo. Intanto Nihat prepara una sorpresa a sua moglie in vista del loro anniversario, occasione in cui sarà presente anche il proprietario della Fikri.