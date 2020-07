Nelle scorse ore, Federica De Benedittis ha attivato la funzione domande su Instagram. L’attrice, nel rispondere alla curiosità di un fan, ha confidato che nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore ci saranno scene d'amore e d'affetto.

Le dichiarazioni di Federica De Benedittis

Dopo un lungo periodo di stop causato dalla pandemia, gli attori dell'amata soap opera di Rai 1 sono tornati sul set. L'interprete di Roberta Pellegrino de Il Paradiso delle Signore, attraverso il suo profilo Instagram, ha attivato la funzione domande.

Federica De Benedittis nel rispondere ad un fan sulle nuove anticipazioni ha rassicurato i telespettatori: "Sarebbe impossibile andare avanti senza scene d'amore e d'affetto".

Nonostante le norme per la sicurezza, il copione prevede baci, abbracci o semplici strette di mano. Come spiegato dall'attrice, infatti: "La produzione sta lavorando in totale sicurezza".

In un’altra risposta, Federica De Benedittis ha dichiarato che in questi giorni la troupe sta lavorando sodo per terminare gli ultimi episodi della terza stagione, che precederanno la successiva, già da tempo confermata dalla Rai. Come riportato dalla “Venere” Roberta Pellegrino, gli episodi relativi alla quarta stagione dell'amata soap opera saranno girati ad agosto. Gli attori, per rappresentare al meglio i canoni di bellezza degli anni '60, dovranno rinunciare alla tintarella.

Infine, in una delle ultime risposte ai suoi fan, Federica De Benedittis ha precisato che all'inizio non è stato facile per nessuno adattarsi ai nuovi protocolli ma che col passare del tempo tutto è diventato semplice.

Tutte le novità sul personaggio di Roberta Pellegrino

Per quanto riguarda le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, i telespettatori della soap in onda su Rai 1 dovranno attendere lunedì 7 settembre. Il personaggio di Roberta Pellegrino sarà in crisi con il fidanzato Federico Cattaneo. Di conseguenza, Marcello Barbieri ne approfitterà per svelare i suoi sentimenti alla “Venere”.

Vittorio Conti e Marta Guarnieri, dopo aver trovato una bambina abbandonata davanti al celebre magazzino, intraprenderanno la strada dell’adozione. Riccardo e Ludovica saranno alle prese con l’imminente matrimonio. Gabriella sarà divisa tra Salvatore e Cosimo. Agnese invece, sarà lacerata dai sensi di colpa per aver distrutto un biglietto d’amore indirizzato alla stilista.