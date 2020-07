Andrà in onda lunedì 20 luglio una nuova puntata di DayDreamer - Le ali del sogno. Si tratta dell'episodio numero 29 della soap turca che sta coinvolgendo sempre di più i telespettatori di Canale 5. L'inizio della nuova settimana si concentrerà sulla figura di Osman: il macellaio, amico di Sanem e Leyla fin dalla loro infanzia, si troverà sul set della nuova pubblicità che Can Divit dovrà produrre per una bevanda biologica prodotta da Levant. Mentre Osman si ritroverà a prestare il suo volto allo spot, tra il fotografo e la sua collaboratrice la complicità sarà sempre più evidente, tanto che i due si troveranno vicini a darsi un bacio.

Osman volto del nuovo spot pubblicitario

Nella puntata di lunedì 20 luglio, l'agenzia Divit al completo si troverà sul set per creare una nuova pubblicità. Su richiesta di Leyla, ad occuparsi del catering sarà Osman, che ha un debole per la sorella di Sanem. Il bel macellaio, però, si farà notare per le sue doti fisiche oltre che per quelle culinarie, dato che verrà scelto per fare da modello dello spot della bevanda biologica.

Sebbene alla sua prima esperienza in tale campo, Osman sarà molto apprezzato dall'ambiente e non passerà inosservato, scatenando anche l'interesse della giovane Guliz e di conseguenza la gelosia di Leyla stessa. Sebbene Osman faccia un figurone, un problema tecnico rende vano il lavoro della giornata e lo spot è tutto da rifare.

Can e Sanem vicini al bacio

Nel frattempo, sul set si trova anche Sanem: la vicinanza della giovane a Can farà ingelosire Polin che mentirà affermando di aver ritrovato l'unione con il fotografo. Quest'ultimo però rassicurerà l'aspirante scrittrice: con Polin è davvero tutto finito. Sanem stessa, poi, renderà noto a Can che con Levant non c'è stato nulla: non ha passato la serata con il manager non essendo salita neanche nella sua auto dopo la cena al ristorante.

Sanem deciderà di passare del tempo da sola, nonostante Can voglia fare compagnia nella sua passeggiata tra i campi per raccogliere dei fiori. La giovane quindi si dirigerà verso il mare e si tufferà vestita. A questo punto, Can la raggiungerà e anche lui farà il bagno andando a realizzare una delle prime fantasie che la dolce collaboratrice aveva fatto sul suo capo.

Proprio nel momento in cui i due giovani saranno sul punto di baciarsi, arriverà Deren. Quest'ultima farà presente al suo capo che vi è stato un problema di tipo tecnico per cui il giorno successivo si dovrà girare di nuovo lo spot per Levant. Can deciderà di restare con la troupe accampato vicino al luogo in cui si trovano per cominciare a girare l'indomani all'alba. Anche Sanem si fermerà con loro.