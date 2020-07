Torna l'appuntamento settimanale con gli episodi di DayDreamer - Le ali del sogno con protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir. Per quanto concerne gli spoiler degli episodi che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 luglio, essi mettono in evidenza tante sorprese e colpi di scena, pronti ad allietare i pomeriggi estivi dei fan della telenovela in onda su Canale 5 dal 10 giugno. Fra le novità della terza settimana di luglio spiccano in modo particolare l'inizio della carriera di Osman come modello, l'ennesimo incidente di Sanem, la quale finisce per rompere la macchina fotografica del Divit, l'ansia di Mevkibe e Nihat per la figlia visto che è molto attratta da Can.

Tuttavia, Sanem verrà a conoscenza anche del fatto che Can e Polen hanno deciso di andare a vivere insieme e di convolare presto a nozze.

Nihat e Mevkibe sono preoccupati per la figlia Sanem

Osman esordisce sulla scena in maniera grandiosa e inaspettata, sebbene degli imprevisti finiscano per creare qualche difficoltà. La campagna pubblicitaria di Orgatte va infatti rifatta a causa di un problema tecnico improvviso. Mentre l'agenzia si occupa degli ultimi preparativi, il team che ha realizzato le campagne pubblicitarie decide di pernottare sul set in modo da ricominciare con le riprese ogni mattina all'alba senza perdere troppo tempo. Mentre viene girato lo spot pubblicitario, Nihat e Mevkibe capiscono che la loro figlia Sanem è attratta da Divit e questo preoccupa non poco i coniugi.

I due, infatti, temono che la figlia possa avere l'ennesima delusione d'amore. Per questa ragione fanno di tutto affinché ciò non avvenga.

Sanem viene a sapere che Can e Polen andranno a vivere insieme

Guliz e Sanem vanno insieme alla festa organizzata per Can Divit. Durante i festeggiamenti, quest'ultimo rivela alla Aydin che presto andrà a vivere con Polen in quanto sono entrambi sicuri dei loro sentimenti e vogliono presto sposarsi.

Intanto, Osman inizia la sua carriera di modello. Sanem, invece, ha l'ennesimo incidente: la giovane finisce infatti per rompere involontariamente la macchina fotografica del Divit e tutti sono convinti che l'accaduto costerà alla Aydin il licenziamento.

La soap DayDreamer - Le ali del sogno è trasmessa su Canale 5 dal lunedi al venerdì a partire dalle ore 14:45.

Le repliche delle puntate della telenovela turca possono essere riviste su Mediaset Play in streaming oppure on demand. Tale piattaforma, infatti, consente di recuperare tutti i programmi già trasmessi in televisione e di vederli in qualunque momento.