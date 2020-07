Un bruttissimo avvenimento che si verificherà nelle trame della Serie TV Daydreamer - Le ali del sogno sarà di buon auspicio. Negli episodi in onda su Canale 5 prossimamente, Emre Divit (Birand Tunca) avrà un incidente automobilistico dopo aver avuto l’ennesimo litigio con il fratello Can (Can Yaman). Quanto accaduto si rivelerà essere un’occasione per far riavvicinare i figli di Aziz e Huma. Emre dopo aver ricevuto il perdono del fotografo si avvicinerà sempre di più a Leyla Aydin (Oznur Serceler), al tal punto da cominciare a nutrire dei sentimenti per la giovane.

La complicità tra la sorella di Sanem e il contabile della Fikri Harika ovviamente non passerà inosservata alla perfida Aylin (Sevcan Yasar), che progetterà di vendicarsi.

Daydreamer, spoiler turchi: Can ancora arrabbiato con il fratello

Nelle puntate tratte dalle trame turche che i telespettatori italiani seguiranno prossimamente su Canale 5, Can grazie a Leyla scoprirà il vero volto di Emre. Il fotografo dopo essere venuto a conoscenza che suo fratello e Aylin hanno fondato una società segreta, prenderà delle drastiche decisioni. In particolare il figlio minore di Aziz e la sua amante verranno cacciati in malo modo dalla Fikri Harika. Can sarà convinto della scelta presa, soprattutto quando apprenderà che Emre ha corrotto alcuni clienti. Quest’ultimo non appena Can gli dirà di non considerarlo più suo fratello riverserà la sua rabbia contro Aylin, dicendole di essersi allontanato dai suoi familiari per colpa sua.

L’ex dipendente dell’azienda dei Divit cercherà di rimediare contattando Huma, la madre di Emre e Can, per chiederle di far avere al suo secondogenito il 40% delle azioni della Fikri Harika.

Anche se il figlio minore di Aziz potrà tornare a lavorare nell'agenzia di famiglia, Aylin non riuscirà ancora a riottenere la fiducia dell’uomo.

Successivamente Emre prenderà parte a una gita con tutto il personale dell'azienda, per far sapere a Can che loro madre gli ha ceduto la gestione del suo pacchetto azionario. Ancora una volta, il fotografo farà capire chiaramente al fratello di non essere per niente disposto a vederlo alla Fikri Harika.

Leyla passa tanto tempo insieme a Emre, Aylin preoccupata

Emre dopo aver litigato con Can si metterà alla guida della sua auto completamente fuori controllo, e rimarrà coinvolto in un incidente stradale che avrà delle drammatiche conseguenze. Il secondogenito dei Divit per fortuna scamperà alla morte, ma verrà operato d’urgenza. Can quando verrà a sapere di quanto accaduto si recherà subito in ospedale al fianco di Sanem, mentre Aylin apprenderà del ricovero del suo ex soltanto il giorno seguente. Il fotografo oltre a vietare alla sua rivale di visitare Emre, riceverà il consenso dei medici per far fare la convalescenza allo stesso nella sua abitazione.

Nel contempo a far sentire la propria vicinanza al figlio minore di Aziz sarà anche Leyla, che dimostrerà di tenere veramente al proprio capo: in particolare la segretaria della Fikri Harika si farà dare il permesso da Can per occuparsi di suo fratello quando verrà dimesso.

Non appena passerà parecchio tempo accanto ad Emre, la primogenita degli Aydin si renderà sempre più conto di avere tante passioni in comune con l’uomo. L’avvicinamento tra Leyla e il fratello di Can comincerà a preoccupare Aylin, che non avrà alcuna intenzione di restare ferma a guardare.