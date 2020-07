Su Canale 5 prosegue il consueto appuntamento pomeridiano con l’appassionante soap opera di turca DayDreamer - Le ali del sogno, che vede la partecipazione di Can Yaman come protagonista principale. Si tratta dell’attore diventato famoso anche in Italia la scorsa estate, con il debutto della popolare Serie TV Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la quale ha ottenuto un grande successo in termini di ascolti.

Nell’episodio in programmazione il 21 luglio 2020 (a partire dalle 2 e 45 del pomeriggio) gli addetti alla realizzazione di un nuovo spot pubblicitario dormiranno nelle vicinanze del set, compresi Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit.

Si tratterà dell’occasione perfetta per consentire alla sorella di Leyla e al primogenito di Aziz di passare del tempo insieme. Senza nemmeno rendersene conto, infatti, l’aspirante scrittrice e il fotografo dormiranno sulla stessa amaca: sfortunatamente il risveglio dei due sarà parecchio turbolento a causa dell’arrivo improvviso di Polen (Kimya Gökçe Aytaç).

DayDreamer, anticipazioni del 21/07: i dipendenti della Fikri Harika pernottano nel bosco

Gli spoiler della puntata dello sceneggiato, ambientato in una Istanbul moderna e in onda martedì 21 luglio in prima visione assoluta, dicono che a causa della rottura della scheda della fotocamera, ci saranno dei problemi tecnici. Lo spot pubblicitario della campagna Orgatte, dunque, dovrà essere rifatto da capo e in fretta dalla troupe dell’agenzia incaricata delle riprese: precisamente il giorno successivo nonostante la performance del macellaio Osman come modello sarà brillante.

Per risolvere lo spiacevole inconveniente tutti i dipendenti della Fikri Harika si vedranno costretti a pernottare nei pressi del set, precisamente nel bosco, in modo da poter effettuare le registrazioni già alle prime luci dell’alba.

Sanem e Can trascorrono la notte insieme, Polen arriva sul set

Sul posto ci saranno anche Sanem e Can e sembrerà essere tornato il sereno tra i due, dopo essere stati in procinto di scambiarsi un bacio sotto lo sguardo della direttrice creativa Deren.

La complicità del fotografo e dell’aspirante scrittrice si noterà sempre di più non appena trascorreranno la notte insieme.

Scendendo nel dettaglio, dopo aver lavorato, la sorella di Leyla e il figlio maggiore di Aziz si addormenteranno abbracciati su un’amaca. Non appena sarà mattina però Can e Aydin, si vedranno costretti a fare i conti con Polen che sarà più agguerrita che mai.

Ovviamente la donna vorrà portare al termine il suo obiettivo, ovvero quello di far allontanare il suo ex fidanzato da Sanem per riconquistarlo.