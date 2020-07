Nuove anticipazioni sulla soap tv Beautiful giungono direttamente dagli Usa, riguardanti in particolare ciò che accadrà a Katie nel corso delle prossime puntate. Da quanto si apprende, la moglie di Bill si ritroverà in ospedale in condizioni critiche a causa di una grave insufficienza renale. Per scongiurare il pericolo di morte, la donna dovrà sottoporsi ad un trapianto di rene, ma i familiari più stretti non risulteranno compatibili. Sarà Flo Fulton, venuta a sapere della grave situazione della zia, a sottoporsi al test ed a scoprire di poter essere lei a salvarle la vita.

Beautiful, trame americane: Katie in pericolo di vita a causa di un'insufficienza renale

A seguito di un collasso, Katie verrà trasportata in ospedale dove le verrà diagnostica una grave insufficenza renale. La moglie di Bill necessiterà di un trapianto di rene, unico modo per salvarle la vita. La diagnosi dei medici, getterà Bill nello sconforto mentre le sorelle Logan si sottoporranno al test di compatibilità. Nessuna delle due risulterà compatibile con Katie e nemmeno Hope. La dottoressa Devis a questo punto, informerà i familiari che Katie dovrà sottoporsi alla dialisi, in attesa di un trapianto, anche se la situazione sarà tutt'altro che confortante, visti i lunghi tempi di attesa.

Lotta contro il tempo per trovare un donatore compatibile per Katie

Data la gravità della situazione, Katie potrebbe non farcela in attesa di trovare un donatore compatibile. La Logan sarà disperata e continuerà a piangere, dicendosi non ancora pronta a dire addio alla sua famiglia e non vedere il figlio Will crescere.

Bill intanto, cercherà ogni soluzione possibile per ottenere un rene per sua moglie, cercando di farla avanzare nella lista dei trapianti in cambio di denaro. Il medico però, cercherà di far capire al magnate che questa via non sarà percorribile. A Katie e alla sua famiglia non resterà che aspettare e pregare.

Beautiful, spoiler: Flo compatibile con Katie, sarà lei a donarle il rene?

Stando a quanto riportano le trame delle puntate già andate in onda in America, Flo verrà a sapere della grave situazione in cui versa Katie. Flo, dopo essere stata ripudiata dalle Logan per aver nascosto il segreto su Beth, potrebbe quindi essere riaccettata in famiglia. Per tale motivo la Fulton, spinta anche dalla madre Shauna, deciderà di sottoporsi al test di compatibilità che darà esito positivo. La ragazza quindi, decisa a salvare la zia Katie, si recherà in ospedale per dire a lei e alla famiglia che potrebbe donarle il rene. Come reagiranno le Logan e Bill alla notizia?

in attesa di scoprire cosa accadrà a Katie, si ricorda che la soap tv americana Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, nel consueto orario delle 13:40.