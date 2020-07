Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno (Erkenci Kuş) riportano che Sanem sarà spiazzata dal ritorno di Polen, fidanzata di Can.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction racconta la storia d'amore romantica e divertente tra Sanem, dipendente di una famosa azienda pubblicitaria, e Can, suo datore di lavoro. Il loro rapporto è minato dalla presenza di Emre, fratello di Can, il quale fa di tutto per sabotare l'azienda di famiglia servendosi dell'ingenuità di Sanem.

Daydreamer spoiler 6-10 luglio

Nelle scorse puntate Can, durante una telefonata, aveva lasciato Polen (sua fidanzata) a causa della lontananza.

In realtà il giovane è sempre più preso da Sanem, ma la ragazza non gli ha ancora confessato i suoi sentimenti. Can e Sanem sono sempre più vicini, infatti Sanem era sul punto di confessargli i suoi sentimenti ma è stata poi interrotta dalla notizia del plagio. Una volta scoperto che Emre era coinvolto, la giovane ha deciso di schierarsi contro di lui. Sanem, che è presa sempre più da Can, minaccia Emre di rivelare tutto al fratello se non la lascerà andare via dall'azienda.

Pertanto, le anticipazioni riportano che nelle puntate che andranno in onda tra il 6 e il 10 luglio ci sarà il ritorno di Polen. Intanto in azienda arriva Levent, titolare di un'azienda di prodotti organici, il quale crea qualche problema a Sanem e Can.

La giovane è convinta che l'uomo sia in realtà l'Albatros che lei sta cercando da tempo e fa di tutto per scoprirlo. Sanem, a causa dei forti sensi di colpa nei confronti di Can, si licenzia, ma viene poi convinta da CeyCey e Deren a tornare in azienda. La giovane decide quindi di rivelare tutta la verità al suo capo e si reca a casa sua, dove però trova Polen.

Anticipazioni 6-10 luglio: il ritorno di Polen

Alla visione della bellissima ragazza, Sanem si sente inferiore e pensa di non avere nessuna speranza con Can. Ad aprire la porta sarà proprio Polen, mentre Can al suo ritorno a casa sarà sorpreso di trovare le due ragazza insieme nella sua abitazione. Sanem resta sconvolta dalla presenza di Polen poiché Can le aveva assicurato che tra loro fosse tutto finito.

Nel frattempo, Polen cerca di riconquistare il suo ex fidanzato, rendendo la sua presenza sempre più invadente. Durante il loro incontro, Can spiega a Polen che non ha più intenzione di continuare la loro storia a causa della lontananza. Nonostante il ragazzo sia stato chiaro, Polen non si arrende ed è convinta che in realtà la causa della loro rottura sia un'altra ragazza. L'ex fidanzata di Can è determinata a voler scoprire chi è la donna che ha rubato il cuore del fotografo.