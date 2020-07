La Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno continuerà ad intrattenere i telespettatori italiani per tutto il periodo estivo. Gli spoiler turchi indicano che Ayhan (Ceren Tasci) organizzerà un piano per far ingelosire Ceycey (Alain Celik). La sorella di Osman, infatti, deciderà di fingere una storia d'amore con Muzaffer per conquistare il cuore del simpatico dipendente della Fikri Harika, l'agenzia pubblicitaria di Can.

DayDreamer - Le ali del sogno: Sanem consulente d'amore per Ceycey

Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, riguardanti le nuove puntate trasmesse nei prossimi giorni sui teleschermi italiani si soffermano su Ceycey e Ayhan, i personaggi più simpatici della serie tv turca.

Tutto avrà inizio quando il dipendente della Fikri Harika troverà il coraggio di rivelare i suoi sentimenti alla ragazza. Tuttavia l'uomo, sarà talmente emozionato, da accusare delle vere crisi di nervi quando si troverà di fronte alla sorella di Osman. In questa circostanza, Sanem tenterà di dare dei consigli per conquistare il cuore della sua migliore amica. La situazione si complicherà quando Ceycey deciderà di prendere le distanze da Ayhan con una strana scusa.

Ayhan finge di essere la fidanzata di Muzaffer

Nelle prossime puntate della serie tv turca con protagonista Can Yaman, Ceycey si allontanerà da Ayhan con una scusa, dicendo che lei non ha mai avuto una storia d'amore, quindi incapace di sapere cosa significhi stare in coppia.

Fortunatamente, l'amica di Sanem (Demet Ozdemir) non si farà abbattere dalla decisione del giovane, tanto da organizzare un piano per conquistarlo. La sorella di Osman, infatti, supplicherà Muzaffer di fingersi il suo fidanzato. Quest'ultimo si calerà fin troppo bene nei panni, arrivando a preparare una cena romantica in un lussuoso ristorante di Istanbul.

In seguito i due complici faranno in modo che il dipendente della Fikri Harika assista al loro incontro al lume di candela.

Il dipendente della Fikri Harika geloso della sorella di Osman

Ceycey sarà colto da un raptus di gelosia dopo aver lungamente osservato i due finti fidanzati. Di conseguenza, il dipendente della Fikri Harika si precipiterà nel locale, dove interromperà la cena.

Qui il ragazzo preciserà che Ayhan non l'amava così tanto, visto che si è consolata molto velocemente con Muzaffer. Per questo motivo, la sorella di Osman allontanerà il finto fidanzato, che non la prenderà affatto bene. Difatti Muzaffer dirà di aver capito che non è Aydin la donna dei suoi sogni ma lei. Vi anticipiamo che il piano della giovane non avrà ancora il risultato sperato, in quanto Ceycey impiegherà molto tempo per cadere finalmente tra le sue braccia.