Nell'ultimo periodo Helena Prestes e Javier Martinez si sono mostrati pochissimo sui social, soprattutto insieme, e questo ha dato il via ad una serie di chiacchiere. Deianira Marzano ha ricevuto messaggi e segnalazioni sul perché gli Helevier avrebbero smesso di postare foto e video di coppia, ma ha concordato solo con quelli in cui si parla di un tentativo dei due di proteggersi dagli attacchi e dalle offese degli haters.

L'ultima segnalazione sugli Helevier

Perché Helena e Javier non si fanno più vedere insieme sui social? Questa è una delle domande più gettonate sia tra i fan della coppia che tra i curiosi, soprattutto tra quelli che hanno seguito la coppia sul web per più di un anno.

"Lui è scomparso e anche lei posta poco, sono in silenzio stampa. Lei ha pubblicato nel weekend perché ha fatto paracadutismo con la sorella, ma lui non lo mostra quasi mai", si legge in un messaggio che Deianira Marzano ha ricevuto oggi, 22 giugno, su Instagram.

Questa segnalazione non è passata inosservata, anzi molti sostenitori degli Helevier hanno deciso di esporsi per provare a spiegare cosa starebbe accadendo nell'ultimo periodo.

Il parere dell'esperta sul silenzio di Helena e Javier

Deianira Marzano si è schierata con chi è convinto che Helena e Javier si farebbero vedere poco insieme per proteggersi dagli haters, sempre pronti ad attaccarli sui social.

"Loro non si mostrano per il fango che ricevono sul web e fanno bene.

C'è gente che sa solo offendere, provocare e creare polemiche. I social sono diventati pesanti e forse la cosa migliore è usarli il meno possibile", ha commentato l'esperta di gossip sul suo account personale.

L'amaro sfogo della modella

Sempre in queste ore Helena ha attirato l'attenzione di molti con un messaggio che ha scritto su X per rispondere a chi ha avuto da ridire sulla sua passione per il paracadutismo.

"Farlo non è egoismo, ma una scelta personale. Si può discutere il livello di rischio, ma rischio ed egoismo non sono la stessa cosa", ha tuonato Prestes tramite il suo account.

Sul web si sta parlando di questo da quando la modella ha pubblicato un video del lancio che ha fatto insieme alla sorella Mariana, un'esperienza che entrambe non dimenticheranno mai.