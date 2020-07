La quinta stagione di Grey's Anatomy ha raccolto una media di 14 milioni e mezzo di telespettatori a puntata. Composta da 24 puntate, l'edizione 2008/2009 (in onda dal 25 settembre al 14 maggio) si classifica al 12esimo posto nella speciale classifica dei programmi più visti del panorama televisivo americano.

Izzie Stevens sposa Alex Karev e si sottopone a un delicato intervento al cervello

La quinta stagione di Grey's Anatomy ruota intorno alla triste storyline che vede protagonista Izzie Stevens. La specializzanda, dopo aver intrapreso una dolce relazione con Alex Karev, inizia infatti ad avere delle visioni.

Dopo che in ospedale arriva il paziente a cui Izzie ha sottratto il cuore per indirizzarlo a Denny, la donna non smette di vedere l'ex fidanzato ormai deceduto. Insospettita dallo strano sintomo, la dottoressa indice una gara tra specializzandi per elaborare una diagnosi. Sconcertata dai risultati, Izzie scopre quindi di avere un melanoma con diverse metastasi al cervello. Inizialmente riluttante nel sottoporsi alle adeguate cure, la specializzanda decide infine di affidarsi all'amico Derek Shepherd che conduce l'intervento con successo. Poco dopo, tuttavia, le visioni tornano a tormentare Izzie che comprende immediatamente che il cancro è ricomparso. Prima di operarsi, la dottoressa decide quindi di congelare i suoi ovuli e di convolare a nozze con Alex Karev.

Izzie realizza quindi il suo sogno d'amore, ma prima di sottoporsi al delicatissimo intervento firma un DNR, l’ordine che stabilisce che il paziente non deve essere rianimato in presenza di un arresto cardiaco. L'operazione sembra andare bene, ma la memoria di Izzie sembra definitivamente compromessa.

Proprio quando l'ematoma inizia a riassorbirsi, la donna va in arresto cardiaco ma Alex supplica Richard Webber e Miranda Bailey di rianimarla nonostante le direttive.

George O'Malley viene ricoverato in gravissime condizioni in seguito ad un incidente stradale

Parallelamente alla storyline di Izzie Stevens, la quinta stagione di Grey's Anatomy porta in scena numerose novità anche per George O'Malley.

Lo specializzando, convinto ad iniziare una nuova vita, decide infatti di fare richiesta per entrare nell'esercito in qualità di chirurgo d'emergenza. Poco prima di partire, tuttavia, l'uomo viene coinvolto in un disastroso incidente. Per salvare una donna, George viene infatti investito da un autobus. Le ferite riportate sono talmente gravi da renderlo irriconoscibile ai suoi amici. È Meredith a rendersi conto dell'identità dello sconosciuto. Dopo aver scoperto la verità, i chirurghi intervengono tempestivamente per salvare l'amico ma la stagione si conclude con un clamoroso cliffhanger: mentre entrambi sono in arresto cardiaco, George (vestito da militare) e Izzie (con indosso il famoso vestito del finale della seconda stagione) si incontrano in ascensore, segno evidente che uno dei due protagonisti non sopravviverà ai rispettivi traumi.

Il matrimonio post-it tra Meredith Grey e Derek Shepherd

Dal punto di vista sentimentale, la quinta stagione di Grey's Anatomy, introduce grosse novità per molte coppie. Meredith e Derek, dopo aver invano provato ad organizzare il loro matrimonio, decidono di convolare a nozze tramite un post-it. Cristina e Owen, invece, iniziano una turbolenta relazione resa ancor più complessa dai numerosi traumi riportati dal Maggiore Hunt durante gli anni di militanza nell'esercito. Per Callie, dopo la fine della relazione con la Hahn, è invece tempo di iniziare un nuovo rapporto con il chirurgo pediatrico Arizona Robbins. Lexie e Mark, infine, intraprendono una relazione nonostante il parere contrario di Derek.

Dopo esser usciti allo scoperto, tuttavia, la differenza d'età tra i due medici inizia a pesare sul loro legame. Se Mark Sloan si dice pronto alla convivenza, Lexie la rifiuta categoricamente.