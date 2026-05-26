La torta variegata alla Nutella è un dolce gustoso e molto apprezzato non solo dai bambini, ma anche dagli adulti. Questo dessert si adatta a qualunque occasione, da una semplice merenda a una festa di compleanno. La preparazione di questa torta è facile e richiede pochissimo tempo. Ecco la ricetta in tutte le sue fasi.

Gli ingredienti della torta variegata alla Nutella

Gli ingredienti necessari per la realizzazione di questo gustoso dessert per 6 persone sono i seguenti:

200 g di farina

2 uova

80 g di Nutella

75 g di yogurt greco

60 g di zucchero

55 g di olio di semi

1 bustina di vanillina

10 g di lievito per dolci

zucchero a velo q.b.

La preparazione

Iniziare la preparazione della rompendo le uova all’interno di un recipiente e unendo alle stesse lo zucchero.

Amalgamare con una frusta a mano, dopodiché versare lo yogurt a temperatura ambiente e riprendere a lavorare l'impasto. Successivamente incorporare l'olio di semi a filo e amalgamare il tutto con le fruste. Aggiungere la farina, la vanillina e il lievito per dolci continuando a lavorare il composto fino a renderlo piuttosto denso e omogeneo.

Prendere una teglia per torte da 18 centimetri e ricoprirla con la carta da forno. Imburrare e infarinare il fondo dello stampo, versare al suo interno il composto e livellarlo con una spatola. Infine, versare sul composto qualche cucchiaiata di Nutella con un cucchiaio, dopodiché, con l'aiuto di uno stuzzicadenti, variegare l'impasto creando dei movimenti che consentano di decorare la superficie del dolce e anche di spargere qua e là crema.

Inserire lo stampo in forno preriscaldato statico a 180 gradi e fare cuocere la torta variegata alla Nutella per circa 25/30 minuti. Prima di sfornare il dolce, fare la prova stuzzicadenti per verificare il buon esito della cottura. Se la torta è ben cotta, sfornarla, toglierla delicatamente dallo stampo mettendola su un piatto per dolci, farla raffreddare e servirla dopo averla cosparsa di zucchero a velo.

Alcuni consigli

Al posto della vaniglia, si può aromatizzare il composto con scorza di limone o di arancia. Il dolce può essere conservato per qualche giorno sotto una campana di vetro.