Un posto al sole nei prossimi episodi darà spazio ad una nuova storyline che vedrà Filippo e Roberto in guerra uno contro l'altro. Le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 20 al 24 luglio, rivelano che i due inizieranno ad avere delle discussioni a causa del lavoro. Nel frattempo Viola ed Eugenio continueranno a essere in crisi, mentre Patrizio si invaghirà della bella Clara. Infine, Alberto sempre più sotto pressione a causa delle domande di Nicotera, si vedrà costretto a prendere una decisione importante.

Un posto al sole, trame al 24 luglio: Eugenio e Viola in crisi

Le trame Un posto al sole dal 20 al 24 luglio rivelano che Filippo cercherà di restituire un minimo di serenità alla piccola Irene che sta pagando oltremodo la separazione dei suoi genitori.

Nel frattempo, Marina dovrà cercare di mediare tra Roberto e Fabrizio, mentre Eugenio e Viola saranno sempre più in crisi. Poco dopo, Clara e Alberto in modo del tutto inaspettato prenderanno parte a un pranzo in cortile con tutti gli abitanti di palazzo Palladini. In questa occasione, Patrizio finirà per invaghirsi della bella cameriera. Intanto, Marina sempre più in difficoltà a gestire il rapporto tra Fabrizio e Roberto, deciderà di fare una proposta a quest'ultimo, ma la sua idea potrebbe rivelarsi del tutto errata. Più tardi, Angela preoccupata e dispiaciuta per la sua amica Viola, cercherà di tirarle su il morale facendole un bel regalo di compleanno, ma la ragazza reagirà in malo modo.

Nel frattempo, Mariella e Silvia dovranno invitare ufficialmente Dolly al matrimonio, ma le cose non andranno come avevano sperato.

Un posto al sole, 20-24 luglio: Filippo e Roberto discutono per l'accordo con i Cantieri

Gli spoiler Un posto al sole dal 20 al 24 luglio ci dicono che Mariella e Dolly non andranno per nulla d'accordo, ma presto arriverà la soluzione che scioglierà ogni tensione.

Nel frattempo, Viola che sta per perdere il lavoro, incontrerà una persona conosciuta nel passato. Poco dopo, Roberto darà la netta impressione di essere determinato a far saltare l'accordo con i Cantieri, ma Filippo non la pensa come lui e ciò sarà motivo di scontro tra loro. Nel frattempo, il boss Tregara che è riuscito a sfuggire alla cattura continuerà a risultare latitante, mentre per Alberto la situazione si farà sempre più complicata.

Un posto al sole: Nicotera vuole ottenere informazioni da Alberto

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, vedremo Nicotera tentare di ottenere informazioni sul boss Tregara da Alberto mettendolo sotto pressione. Il Palladini, però, si troverà in una posizione molto scomodo, in quanto si vedrà costretto a decidere se aiutare il magistrato dicendogli ciò che sa oppure tacere per evitare rappresaglie da parte del boss se quest'ultimo venisse a sapere che ha parlato. Nel frattempo, Filippo cercherò di ottenere il sostegno di Serena nella sua guerra contro il padre, ma lei non saprà in che modo reagire di fronte alla situazione che si è venuta a creare. Poco dopo, Viola nel giorno del suo compleanno, capirà quanto la sua famiglia la ami mentre Patrizio non farà nulla per nascondere la sua infatuazione nei confronti di Clara.

Intanto, Alberto sempre più sotto pressione a causa di Nicotera, dovrà decidere al più presto cosa fare. Più tardi, Marina preoccupata per i continui litigi tra Roberto e Filippo cercherà un modo per trovare un accordo con il Ferri senior riguardo al progetto del Chartering di barche di lusso.